有片｜農曆年雌雄賊偷貴價labubu　入荃灣夾公仔舖鐵筆撩$5000貨

大年初一（1月29日）兩間位於荃灣的夾公仔舖，先後懷疑被一對男女偷去合共約$5000貨物，主要損失貴價labubu公仔。據了解，雌雄賊在荃灣、葵芳及旺角一帶作案，用鐵筆撩走公仔，估計已偷去數萬元貨品。店主更表示賊人會入侵閉路電視，調教角度掩人耳目，事後更用太空卡聯絡店方出言挑釁，相當猖狂。



大年初一（1月29日）兩間位於荃灣的夾公仔店，先後懷疑被一對男女偷去合共約$5000貨物，主要損失貴價labubu公仔。據了解，雌雄賊在荃灣、葵芳及旺角一帶作案，用鐵筆撩走公仔，估計已偷去數萬元貨品。店主更表示賊人會入侵閉路電視，調教角度掩人耳目，事後更用太空卡留言挑釁，相當猖狂。（讀者李先生提供）

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店主在社交網站發帖指，雌雄賊進入夾公仔舖，男人入侵閉路電視「搞到某啲偷嘢片段冇咗」，至於同黨則掩人耳目「一見到有其他客人入舖頭就會即刻扮晒嘢入$5 」。兩間位於荃灣的夾公仔舖共損失數隻labubu及1隻Sanrio公仔：「撩咗三隻泰妺 三隻可樂 三隻魚尾獅 一隻Sanrio」。

店主朋友李先生向《香港01》補充，男賊用可以調教角度的鐵筆作案，進入舖頭後駭入閉路電視，盜竊後再自行刪片。事件被揭發之後，賊人以太空電話聯絡店方，指已經駭入閉路電視，店方翻查得知賊人不停調校閉路電視角度。

賊人得手後離開。（讀者李先生提供）

李先生批評賊人行為挑釁，偷竊之餘入侵閉路電視再聯絡店方出言挑釁，實在「不知所謂」。他稍後會陪同店主報警處理，希望警惕同行免受損失。