牛頭角私家車司機見警員巡邏踩油走　警截停揭藏疑可卡因及太空油

牛頭角有警員巡邏期間截停懷疑「毒品快餐車」。凌晨零時許，一輛私家車據報停在通明街鴻發大廈對開，期間有警員在附近巡邏。據報當時私家車司機見到警員，立即踩油開車走。其他警員見狀，立即通知警車在通明街與明智街交界將其截停。



警員在車上的波棍後方儲物箱內，起獲十多包懷疑毒品。隨後召警犬到場協助搜查，並未再有發現其他違禁品。警員遂將47歲男司機拘捕帶署。

警員在車上檢獲10多包懷疑可卡因毒品。(陳永武攝)

據了解，涉及的毒品疑為可卡因及「太空油」煙彈。交通警到場協助為被捕司機進行檢測，證實他通過酒精及藥物測試。

警車在通明街與明智街交界將涉事私家車截停。(陳永武攝)

警方表示，凌晨1時53分，東九龍總區衝鋒隊在通明街及明智街交界巡邏期間，對正駛離上址的一輛私家車進行搜查。人員在車內檢獲約7.4克懷疑可卡因、9粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、及3枝懷疑電子煙裝置。經初步調查，47歲姓林男司機，通過快速口腔液測試，涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。行動中檢獲的毒品總市值約8,900元。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行。任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

警員在車上起獲懷疑毒品。(陳永武攝)

警員在通明街與明智街交界截停涉案私家車。(陳永武攝)

警員在私家車波棍後方儲物箱起獲懷疑毒品。(陳永武攝)