亦園村毆劫．內情｜事主網上接單鋪地台　偕表弟完工冇錢收兼失財

洪水橋今午（4日，年初七）發生的搶劫案，一名男子在亦園村一工地工作期間，突被群煞持鐵尺圍毆，掠走值逾13萬元財物後，逃去無蹤；男事主受傷送院。案件更多內情曝光，消息稱，男事主早前在網上刊登水電維修工程廣告，今早收到訂單後，偕表弟往亦園村一間木屋施工，詎料竣工後要求對方付款時，便遭多人伏擊打劫。



男事主在亦園村一工地，被多名惡漢圍毆搶劫，受傷送院。（王譯揚攝）

網上登廣告「吸客」 完工後冇錢收兼被毆劫

據了解，遇劫男子姓蘇（33歲）。他早前在網上刊登水電維修工程廣告「吸客」，今早約11時喜獲一名男子訂單，遂按對方提供的地點，偕表弟前往亦園村一間木屋，進行鋪設地台工程。中午約12時40分，兩表兄弟抵埗後與該名顧客協商後，對方便離開。

及至下午約3時，兩人竣工後，要求客人到場付款，詎料對方抵達一刻，同時有一班惡煞衝入木屋內向蘇男施襲，搶走其金頸鏈、金手鏈、兩部手提電話及銀包內的現金，繼而悉數逃去，損失財物總值約超過13萬元。

男事主指在亦園村一工地工作期間，被多名惡漢圍毆搶劫。（王譯揚攝）

案發於今午3時11分，警方接獲一名男子報案 ，指在洪水橋青山公路—藍地段亦園村一工地工作期間，突被多名惡漢圍毆，對方人等用鐵尺等工具施襲，掠走超過13萬元財物，包括一條金頸鏈、手鈪、銀包及兩部手提電話後，逃去無蹤。

男事主頭、手受傷，由救護車送往屯門醫院治理。警方將案件列「搶劫」處理，屯門警區刑事調查隊第一隊正追緝多名劫匪，包括9名中國籍男子及一名南亞裔男子。

男事主（白衫）事後送院治理。（王譯揚攝）