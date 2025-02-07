屯門工作事故｜公司無召救護車　死者內臟大出血　妻兒失經濟支柱

屯門發生奪命工作事故，今午（7日）5時許，符禮修路9號近屯興路一地盤有職員報案，指一名40歲泰籍男工人懷疑工作期間感不適，送院搶救後不治。警方起初將案件列作「工業意外」，其後改列「送院時死亡」跟進。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在事發後到醫院了解事件，並協助事主家屬。她指以她所知，事主最初出事後無人召救護車，只由工友自行駕車送事主到醫院求醫，其後事主情況急轉直下，內臟大量出血身亡，事件之後才報警處理。



蕭倩文又稱，事主為家中經濟支柱，遺下妻子和一對僅8歲和3歲的孩子，家屬希望事主遺體可運回泰國安葬。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文於意外後前往醫院了解事件。

事主的10多名親屬在意外後趕到醫院了解事件。蕭倩文表示，據她初步了解，事主本來在涉事地盤的斜坡負責修樹或剪草工程，至中午發生意外。據報事主起初仍清醒，抵達屯門醫院搶救後被送往外科病房留醫，惟最終搶救無效不治。一名自稱是事主友人的女子在醫院稱，最初無人就事件報警，最終是在她堅持下才報警。

涉事地盤位於屯門符禮修路9號近屯興路。（梁偉權攝）

泰籍男事主為家庭經濟支柱 家屬盼遺體運回泰國安葬

蕭倩文續指，事主為泰國籍，持香港身份證，已到港一段時間。他是家庭經濟支柱，與同為泰籍、是家庭主婦的妻子，育有兩名分別3歲及8歲的小朋友，一家本租住細小單位。事主家人希望可以將他遺體帶回泰國安葬。蕭倩文希望，可以把握時間，而涉事公司可以協助死者一家處理恩恤安排。

意外後，死者一行10餘人親屬到醫院了解事件。

據了解，死者為泰國籍持香港身份證，任職雜工，於上述地盤工作約兩星期。今早8時他與另3名工人由判頭帶到上址進行除草修樹工作，惟至上午11時，事主疑發生事故，由判頭駕車送院，其後於下午4時49分不治，地盤安全主任於5時40分才報警處理。據悉，根據警方初步調查，判頭指事主向他報稱感不適。警方仍在調查確實的意外成因。

翻查資料，肇事地盤為屯門中公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 - 第二期，擬議屯興路的公營房屋發展平整約3.3公頃土地、興建一條行車道連相關行人路以連接屯興路用地及屯興路、進行相關附屬工程，包括排水、排污、供水、斜坡鞏固及景觀美化等工程。由中國土木工程集團有限公司擔任承建商，由2023年7月31日動工，預計2028大致完成。

《香港01》正向土木工程拓展署及承建商查詢事件。