元朗上攸田村再現兩貓屍　愛協認為有可疑　年初一附近現貓頭祭品

愛護動物協會表示，愛協督察今晚（7日）經市民報案，於元朗上攸田村一條引水道中發現兩具貓屍，屍體藏在一個透明膠袋內。愛協人員認為貓隻死因有可疑，並緊急呼籲任何知情人士致電2711 1000，就案情提供資訊。



愛護動物協會在元朗上攸田村一條引水道中發現兩具貓屍，屍體藏在一個透明膠袋內，愛協認為貓隻死因有可疑。（愛協提供）

據愛協提供的照片見到，兩具貓屍被一個透明膠袋裝起，其中一隻黃貓全身均在膠袋內；另一隻虎斑貓則只有下半身在膠內，上半身凸出袋外，膠袋其中一邊手抽處卡在其胸部與前肢之間。愛協指出，今次兩具貓屍被發現的地點，與1月29日大年初一發現懷疑貓頭祭品的地點，相距僅84米。

警方表示，今日傍晚約6時，一名女子報案指在元朗上攸田村攸田西路引水道，發現兩具貓屍，懷疑有人虐待動物。事件已通知愛協跟進。警方起初將案件列作「殘酷對待動物」，其後改列「動物屍體發現」處理。

愛協之後再回覆指，認為事件有可疑，貓隻並沒有表面傷痕，暫時未清楚死因，今晚會為兩具貓隻屍體進行X光檢驗。愛協希望警方會安排貓隻屍體解剖及化驗，進一步了解貓隻的死因，愛協亦會繼續嘗試與警方溝通，希望警方循虐待動物方向調查案件。

愛護動物協會在元朗上攸田村一條引水道中發現兩具貓屍，屍體藏在一個透明膠袋內，愛協認為貓隻死因有可疑。（愛協提供）

年初一出現疑貓頭祭品

大年初一當日早上11時20分，警方接獲一名男子報案，指在元朗上攸田村村口一處空地發現一個黑色貓頭，但貓身卻不知所終，加上旁邊有香燭祭品，懷疑該貓隻曾被人不恰當對待。警方到場調查，並召愛協到場，案件列殘酷對待動物案處理，交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進。

當日現場所見，村口空地上有一個銀色盤，盤上有一個黑色貓頭及一個插香的蘋果，旁邊亦插有香燭。警員及愛協督察到場後，將一個長12厘米的貓頭檢走調查。

▼1月29日大年初一元朗上攸田村驚現貓頭祭品▼



1月29日，愛協督察將貓頭檢走調查。（資料圖片 / 蔡正邦攝）