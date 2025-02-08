中學生夾近萬元Carousell買Pokemon卡疑遇騙　父發文斥﹕毫無良心

網上購物騙案不絕，根據警方資料，去年首10個月的網購騙案錄9,575宗，較前年同期上升逾兩成，總損失金額高達3.3億元，亦比前年同期上升逾一倍。今日（8日）有網民於社交平台發文講述一宗騙局，指其兒子與數名中學同學夾錢9,920元，於網購平台Carousell 購買兩箱合共26盒的新出版Pokemon卡，對方稱兩箱太重，會以順豐速遞送貨，著該些學生先付款，怎料他們以支付寶付款後，對方即失聯。



他懷疑兒子受騙，昨晚同到警署報案，「我都同佢講經一事長一智」。該網民直斥對方「將中學生辛苦儲起的零用錢騙去，毫無良心，定要受到法律制裁！」，並呼籲任何人如果認識該名賣家，可提供資料，「請大家幫幫忙提供更多線索或建議！萬分感激！」



一名網民於社交平台分享兒子及同學們在Carousell懷疑遇騙的經歷。（facebook群組Carousell 黑店大全）

事件引起網民熱議，批評該名賣家「呢種人咪衰囉，呃埋啲細路錢」，並建議事主聯同其他受騙學生一同報警，「希望拉到人啦，今日比個小騙徒走得甩，他日絕對壯大佢個膽」、「經一事長一智，人無事就好，呃細路錢係唔啱，壞人有報應」。

有網民亦分享經驗之談，指自己亦曾被騙8,000元，相信失款難以追討，「追得返機會好微，9920（買Pokemon卡被騙金額）當交學費」、「依家好多時呢啲account（戶口）都係轉左（咗）手俾人，你會發現佢對上真實交易過既（嘅）時間係有啲差距，報警都只會拉到戶口持有人只唔係幕後個（嗰）個」。有人提醒最好的預防騙局方法﹕「其實所有大銀碼交易只好面交，因為我都試過」。

亦有網民向事主提出建議，除了報警外亦可考慮通報銀行，「報埋比銀行知，付款收款銀行都要，避免再有受害者及希望一線生機可hold得住你筆錢（但一段時間就有難度）」。

▼網民討論▼

警方就網上購物騙案，曾建議市民光顧信譽良好的賣家，儘量選擇當面交收；透過官方銷售渠道購買貨品；兌換外幣時，光顧銀行或信譽良好的實體找換店；出售貨品時，不應單憑入數收據便相信付款完成。「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，「可用結餘」金額才反映真正入賬狀況；付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評； 不要點擊不明來歷的連結及在非官方的網站披露個人帳戶資料。 如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢。

Carousell官方網頁亦有分享一系列防騙資訊。