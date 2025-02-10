有片｜屯門男鬼祟淋紅液仍被車Cam影全相　網民﹕Hi，我已睇見你

網上流傳一段車Cam影片，直擊私家車被可疑男子淋不明液體的過程。根據影片，事發時間為昨日（9日）上午8時許，片段可見，私家車停泊於屯門屯義街近青山灣救護站一個露天停車場，附近停泊了多部貨車。一名沒有遮掩面孔、戴手套的可疑男子，從旁邊一輛貨櫃車車尾竄出，手持一支紅色透明液體，四處張望，行徑鬼祟，他凸出半邊身查探，發現目標私家車後，即褪回貨櫃車車尾，似乎想避開鏡頭，然後蹲下並向私家車淋手中的紅液，得手後便轉身離開，惟他的長相已被車cam清晰拍攝下來。



車主事後發現私家車被淋液體，大驚報警求助，惟警方指車輛沒什麼損毀，暫未拘捕任何人，車主只好上網呼籲大家要小心，無奈稱﹕「點解你要咁做？我又冇得罪你」。



可疑男子行為閃縮，凸出半邊身查探私家車情況，卻被車cam影到長相。（馬姓網民／車cam L（香港群組））

警方稱，昨日晚上7時接獲一名馬姓男子報案，指他停泊一輛私家車於青山灣救護站對出停車場。他下午取車時，發現車身有可疑水跡，檢查行車記錄儀後，發現上午8時許有人曾向其車淋不明液體。事主其後自行抹去水跡。警方到場調查，事主稱沒有欠債等問題，警方起初將案件列作刑事毀壞，及後改列作投訴滋擾。

事件引起網民熱議，最惹關注的當然是可疑男子整個相貌被車cam拍攝下來，有網民笑稱﹕「Hihi，我已經睇見你」，亦引述經典電影的對白﹕「你睇我唔到，你睇我唔到，總之你硬係就睇我唔到」。

▼車cam逐格睇▼

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亦有網民認為可疑男子行事時不戴口罩，過於疏忽，「條友都幾搞笑，識帶手套唔識帶口罩都有既，咁樣衰左就好笑」、「依個好笑，口罩都唔戴，信心十足」；亦有人認為他行為閃縮，「又要淋又要驚難成大器，哩類人只能做小偷，做唔到大賊」。

有網民推測可疑男子淋液原因，懷疑事主在不知情下得罪了對方，「九成泊錯鬼油檔隔離阻住佢搵食，順便送樽紅油你歎。」、「睇嚟你得罪咗佢，一係你細車泊咗喺大車位阻到佢」。