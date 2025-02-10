馬鞍山老翁跌傷｜及時施救獲激讚　醫生黃偉彪謙稱：每個醫生都會

馬鞍山今午（10日）上演仁醫施救窩心一幕，一名老翁跌倒頭破血流，幸在救護員趕抵之前，得到診所醫生黄偉彪及時治理，才不至於傷勢加劇。黃醫生過往備受街坊讚揚，他接受《香港01》訪問時，憶述伯伯頭部浴血，他收到途人求助後，帶備紗布及手套等，協助止血。對於獲得市民激讚，他謙稱：「唔係我特別好，係每個醫生都會做嘅事嚟！」



穿着白袍的醫生由診所走出來協助事主。（faceboook「馬鞍山之友 2.0」圖片）

黄偉彪醫生指，事發時幾近午休時間，他正為最後一位病人看診，突有一名男途人衝入診所求助，指一名伯伯在診所開的公園跌倒流血。他立即帶備紗布及手套等急救用品，跑出門外檢查伯伯傷勢。

據了解，當時伯伯獨自一人閒逛購物，意外後其頭部流很多血，黃醫生遂馬上為其止血，原本去了飲茶的妻子則趕來找他，幸伯伯一直保持清醒，「冇人敢掂佢，點都好啦，撳住佢個頭先。」今次途人在等待救護車抵達前向他求助；鄰近五金舖職員亦協助報警。

黃醫生在新港城中心掛牌執業已20年，對開公園不時有長者跌傷、撞倒，甚至心臟病發，他已不是首次協助急救。對於網民及街坊的讚揚，他謙稱：「任何一個醫生坐在他的位置，都會出去做這件事」。

日常生活中，市民大眾隨時有可能遇上同類情況，黃醫生呼籲除了立即報警，亦可向附近診所或有醫護常識的人求助；同時，提醒長者外出時，盡量由他人陪同，尤其在冬天穿着臃腫，老人家血液循環較差，更容易跌倒。

馬鞍山老翁跌倒 診所醫生跑出協助 網民大讚：好人好事

事發於今日（10日）中午12時35分，一名老翁在馬鞍山鞍誠街休憩處對開跌倒受傷。有網民拍攝到附近診所一名醫生跑出，替傷者檢視傷勢。傷者隨後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理；警方將案件列作「意外受傷」處理。網民認出該名施救者便是黄偉彪醫生，引起街坊見狀留言大讚，「黃醫生好好人㗎」、「好人好事！有醫德」、「仁心仁術」等。