旺角自拍館失手機惹偷竊疑雲　物主發帖後　女子稱已將手機交警署

網上流傳一閉路電視片段，顯示一名女子帶同一名女童在旺角中心一間自拍館，選取備用頭飾期間，該名女子取走他人遺下的iPhone手機，過程約12秒。手機物主事後在網上發文，指iPhone被人取走後，定位在屯門欣寳路一帶，已經報警求助。直到今日中午時份，物主稱取走手機的女子主動聯絡她，聲稱昨日（10日）取走手機後發現電量已耗盡，無法聯絡物主，直到今晨已將手機主動交到警署。



網上流傳片段，顯示一名女子帶同一名女童在旺角中心一間自拍館試戴頭飾期間，女子拿去其他人遺下iPhone 15 Pro Max。（閉路電視片段截圖）

閉路電視片段顯示，一個身穿黑衫黑褲的女子帶同一名女童在店內試戴備用的頭飾期間，女子留意到有枱面有一部手提電話，左右張望後走近枱面，似乎在揀選頭飾，並將手提電話移到一旁，未幾再四處張望，隨即將手機取走。

《香港01》聯絡到物主羅小姐，她講述事件經過，指昨日（10日）傍晚6時半，她偕朋友到旺角中心一間自拍館，試戴頭飾期間將iPhone 15 Pro Max放在枱面，10多分鐘後離開店舖，至7時左右才驚覺遺失了電話，於是折返查詢，店員翻查閉路電視片段發現疑是該名女子拿走其手機。

羅小姐其後借朋友電話定位，發現手機最後出現在旺角中心的時間是6時58分，之後已轉移到屯門欣寳路一帶。其家人嘗試致電不果，用Whatsapp致電亦無人接聽。羅小姐已經報警求助，並指電話內有其個人及學校資料，希望早日尋回。

至中午時份，取走手機的女子主動聯絡物主，聲稱昨日（10日）取走手機後發現電量已耗盡關機，但今晨已主動將手機交予屯門警署，由警方處理。