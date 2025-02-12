跨部門油尖打擊非法勞工和掃黃　31人被捕

警方表示，油尖警區聯同入境事務處昨日（11日）展開代號「冠軍」暨「烽火」的打擊非法入境者和非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕31人。



執法人員拘捕31人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕29名內地女子、一名外籍男子及一名外籍女子，年齡介乎23至57歲，他們分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「盜竊」及「管有他人身份證明文件」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

執法人員拘捕31人。（警方提供）

執法人員拘捕31人。（警方提供）

據了解，涉案外籍男子來自印度，持護照到港，涉案外籍女子來自印尼，身上沒有證件，至於被捕內地女子則持雙程證。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。