女子網上賣$6.8萬手袋遇彈票黨　警拘3男涉以欺騙手段取得財產

一名女子早前於網上出售名貴手袋，與買家相約交收後發現相關支票未能兌現，遂報警求助。警方經調查後，拘捕3名男子涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪。



警方於昨日（11日）接獲一名29歲姓趙女子報案，指早前透過網上平台出售名貴手袋，其後一名28歲男子相約於同日在將軍澳區交收。報案人其後發現相關支票未能兌現，懷疑受騙遂報案求助。

將軍澳警區刑事部人員接手調查，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名涉案男子。（資料圖片）

將軍澳警區刑事部人員接手調查，於同日下午在旺角區內以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名介乎28至61歲涉案男子。經深入調查後，其中一名28歲姓陳男子懷疑與另外一宗發生在觀塘區涉及手機交易的網上購物騙案有關，涉案金額共8.4萬元 。

調查期間人員檢獲一個手袋，懷疑與案件有關，總值約6.4萬元。人員同時亦檢獲4部手提電話。3名涉案男子現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方呼籲市民在網上購物時應提高警覺，交收貨物前應先作風險評估、留意對方帳戶評語、開戶時間以及交易記錄。另外市民亦應小心核實自己的銀行戶口，檢查是否已收到涉及的款項，留意「戶口結餘」及「可用結餘」或以現金交收。切勿相信任何由買家提供之入數單據或截圖。賣家應該在交收貨品前確認對方身份才把貨品交給對方，以免墮入騙徒陷阱。如有懷疑，請於交收貨品前聯絡相關銀行機構核實存款的真偽。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。