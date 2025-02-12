柴灣道女途人遭連環撞｜兩的士司機　涉危駕及不顧而去等罪被捕

柴灣道凌晨發生車禍，40歲女途人「攝車罅」過馬路時，先後被兩部的士撞到，並遭其中一車輾過，但該司機一度不顧而去，其後才折返。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕兩名司機，一度離開的司機再涉意外後離去及意外後沒有報警。



女傷者送院後正施手術搶救。



前車左邊車頭擋風玻璃和倒後鏡損毀。（陳永武攝）

案發於今日（12日）凌晨3時48分，兩輛的士沿柴灣道往興華邨方向行駛，途經一間中學對開時，一名女途人懷疑從兩輛停泊上址的貨車之間「攝車罅」過馬路，駛至的士收掣不及將她撞倒，傷者滾到旁邊行車線，再被另一部的士輾過。

姓鄧（40歲）女傷者頭部流血，臀部痛楚，意外後一度昏迷，由救護車送往東區醫院搶救，經急救後稍為恢復知覺。

前車司機姓吳（61歲）立即停車及報警，同時要求後車司機停下一起協助調查，據報，有人沒有理會，一度將車駛走，其後才折返現場，警方隨後將兩名的士司機帶走協助調查。

警方經調查後稱，吳姓司機及阮姓（56歲）司機涉危險駕駛導致他人嚴重受傷，其中阮同時涉意外後離去及意外後沒有報警，雙雙被捕。

後車表面沒有損毀。（陳永武攝）

前車司機在警車內協助調查。（陳永武攝）

就現場所見，車禍現場距離行人過路交通燈約20米，前車左邊車頭擋風玻璃碎裂，倒後鏡被撞至近乎甩脫，後車表面沒有損毀，兩輛的士事後均被拖走以待調查。

後車司機折返在場協助調查。（陳永武攝）