香港中央圖書館16歲男墮樓　昏迷送院搶救後不治

銅鑼灣香港中央圖書館有人墮樓。今日（12日）傍晚6時45分，香港中央圖書館管理員報案指，有人疑從圖書館內高處墮下至一樓大堂。



救護人員到場，發現男事主已陷昏迷，將他送往律敦治醫院搶救，惟他其後搶救無效不治。



事發後中央圖書館館方以帳篷遮蓋事主倒臥的位置，多名警員在場調查。

香港中央圖書館有人墮樓，涉事位置以帳篷遮蓋。（林振華攝）

康文署：各樓層的圍欄高度均合符建築物條例的標準

警方表示，今日（12日）傍晚6時45分，接獲保安報案，指發現一名男子倒臥在高士威道66號地面，懷疑對方從高處墮下。救護員接報到場，事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。警員經初步調查，相信16歲事主從上址扶手電梯墮下，警方在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

據了解，有人因金錢和家庭問題而感到不快。

康文署表示，今日（2月12日）下午約6時40分，一名男子被發現在香港中央圖書館內墮樓，職員隨即報警，墜樓男子送院，警方正調查事件。香港中央圖書館各樓層的圍欄高度均合符建築物條例的標準，並在3樓至6樓額外增設圍欄，加強保障公眾安全。康文署對今次事件感到非常難過，並會作出適切的跟進，與相關政府部門研究增設防護設施。

香港中央圖書館有人墮樓，涉事位置以帳篷遮蓋，有警員手持一個背囊在場調查。（林振華攝）

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