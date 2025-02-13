海日灣布偶貓墮斃警拘飼主　疑屢次露台放養　愛協去年持續跟進

大埔白石角發生家貓墮樓慘死事件。事發於本周二（11日）中午時分，據報有居民發現一隻貓咪，懷疑由高處墮下，倒臥於海日灣二期對開地面，遂向愛護動物協會求助。愛護動物協會人員接報到場，經檢查證實貓咪已明顯死亡。



愛協今日（13日）回覆指，人員隨後向警方呈報事件，並聯同警員於事發後翌日（12日）重返現場，經調查後以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一單位的戶主。據了解，慘死的貓咪是一頭兩歲雌性的布偶貓。《香港01》正向警方進一步了解。



貓咪曾被發現危站單位露台欄河上，險象環生。(圖片來源：facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」)

愛協稱，昨天（12日）早上主動向警方呈報案件，並提供所有相關證據。其後，愛協督察在下午與警方一同返回事發現場進行詳細調查。

經過仔細審視附近的閉路電視片段及完成鄰里問卷調查後，案件疑點指向一名愛協去年持續跟進的戶主。警方最終以懷疑殘酷對待動物罪將涉案戶主拘捕。案件現已交由大埔警區刑事調查第五隊作進一步深入調查。

貓咪曾被發現危站單位露台欄河上，險象環生。(圖片來源：facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」)

消息稱，被捕人單位去年曾被鄰居多次發現，其家貓在單位露台的圍欄上危站，險象環生。鄰居曾將貓咪危站的相片上載到社交媒體，當時已引起很大迴響，不少網民批評貓主做法是「懶理貓咪死活」。

而愛協當時亦接獲相關投訴，人員去年曾登門視察，發現涉事單位內養有4頭貓。戶主辯稱單位難以安裝窗花，最後將兩頭英國短毛貓交予愛協，另外兩頭緬因貓及布偶貓，他聲聲稍後會交予朋友照顧。然而，後來街坊仍然發現有貓咪處於危險環境的狀況。