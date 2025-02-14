警東九龍打擊醉駕和未獲發牌照車輛　六司機被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊前日（12日）至昨日（13日），在區內展開打擊「酒後駕駛」、「行使偽造文件」、「駕駛時沒有第三者保險」 及「駕駛未獲發牌照的車輛」行動。行動中，警員共拘捕6名司機及向6名司機發出口頭警告。所有被捕司機已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。



警員共拘捕6名司機及向6名司機發出口頭警告，圖為涉案車輛。（警方提供）

警員共拘捕6名司機及向6名司機發出口頭警告，圖為涉案車輛。（警方提供）

警員於龍池徑、太子道東及彩虹道發現3輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，3名年齡介乎39歲至30歲的本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

警員亦在巡經黃大仙區時，拘捕兩名分別51歲及34歲的本地男子及本地女子，涉嫌「酒後駕駛」。

警員共拘捕6名司機及向6名司機發出口頭警告，圖為涉案車輛。（警方提供）

警員共拘捕6名司機及向6名司機發出口頭警告，圖為涉案車輛。（警方提供）

此外，警員於龍翔道近正德街截查一輛形迹可疑的白色私家車，經初步調查後，該名57歲本地男司機涉嫌「行使偽造文件」、「駕駛時沒有第三者保險」 及「駕駛未獲發牌照的車輛」被捕。

警方重申，「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，該項罪行一經定罪，各可處罰款一萬港元及監禁12個月。警方亦呼籲各駕駛人士，酒後駕駛、超速及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。