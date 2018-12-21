【通宵秩序】銅鑼灣的士佔領SOGO巴士站　巴士客回家被迫捐車罅

銅鑼灣崇光百貨外的巴士站成為的士違泊黑點，儘管運輸署去年已將禁區時間延長至午夜12時，違泊情況於午夜再上演。香港01記者上月尾於上址觀察了近一星期，有警察在場執法時，的士業界非常守法，並無在此等客。惟警察一旦不在，20多架的士形成的長龍，由燈位沿著巴士站排至近電業城。雨天下，巴士未能埋站，候車乘客狼狽穿過的士、行出中線上車，險象環生。

記者於11月24日至29日的午夜12時至2時往銅鑼灣SOGO觀察，當中有兩日(11月24及25日)有警方於現場執法，未見的士違泊情況。據了解，警方於11月23日開始於SOGO對開軒尼詩道一帶進行管制，記者於現場欄杆亦見到掛有「崇光百貨及電業城門外」新『不准停車限制區』措施現已生效」的警告牌。

警執法時的士守法 交通大致正常​

11月24日(星期五至星期六凌晨前後)，有兩名警員在場執法，警員表示相關行動會維持約兩星期，並指可以接受最多三輛的士於SOGO門外對開排隊上客，但其後的巴士站位置絕不容許上落客，如的士要繼續排隊，就必須在巴士站範圍後面等候。當日交通大致正常，約半小時內有數輛的士於巴士站範圍對開上落客，警員見狀立即將其截停，並作出口頭警告及勸喻，提醒他們會影響巴士上落客，造成危險。

乘客稱路面情況混亂

有市民則指警方行動其實已實施數天，其中經常在上址巴士站等搭8P的張先生稱，之前路面情況比較混亂，有時亦需要行出馬路搭車，但經傳媒報道後已有改善，雖然未至於十分危險，但仍希望的士司機「檢點啲」。

欄杆掛有「崇光百貨及電業城門外」新『不准停車限制區』措施現已生效」的警告牌。（賴南秋攝）

的士佔據巴士站等客 乘客中線上車 險象環生

有警員在場執法的日子，當有的士駛至違規於巴士站對開上落客，警員立即上前票控，因此的士業界非常守法，並無的士在SOGO對開等客。惟往後的數日，記者再往現場視察，不見警員在場執法，情況立即故態復萌，十分混亂。為數近20架的士於SOGO外整條軒尼詩道等客，並佔用巴士站位置排隊，由於當時屬尾班巴士的高峯期，不少巴士未能埋站，要停於中線、甚至最外面的第三線上落客。

由於現場只有三線行車，部分的士更同時佔用兩線等客，結果有巴士只能於最外面的第三線上落客，乘客要冒險走出馬路上車，部分人在「捐車罅」的情況下，一度進退不得，險象環生。

長長的士龍，佔據SOGO外整條軒尼詩道等客。（賴南秋攝）

巴士乘客吳先生。 車長：比較麻煩 有搭巴士的乘客稱已經習慣類似情況，唯有大家互相遷就，但認為情況不算太危險；車長則認為的士佔用巴士站位置「比較麻煩」，認為有警員在場執法下會比較受控。 巴士乘客稱問題存在多年 經已習以為常 等巴士的吳先生稱SOGO對開一入夜便有的士排隊等客，已持續最少兩、三年，經已習以為常，「佢哋（的士司機）當呢度係的士站喇，都習慣咗，巴士同的士司機都知道，搵食冇辦法啦，大家會就到嘅，最怕塞車時間就麻煩啲。」

的士司機透露該處為最旺位置

一名的士司機則指，通常凌晨零時過後才會在上址排隊等客，遇上警員能否「避過一劫」就只靠運氣，「都冇計啦，遇到差人睇下走唔走到咋，因為十字路口多啲人幾邊行過嚟，最旺係呢度，都冇其他地方可以擺。」

有的士司機則對用「霸路」行為表示歉意，「唔好意思，都知道麻煩嘅。」另一名的士司機則指自己平時通常四圍兜客，並非經常在上址排隊，只是見有大批行家排隊所以「跟排」，不太清楚影響情況。