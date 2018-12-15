【馬路炸彈‧有片】七人車屯門公路撼貨車逃去　小欖撞欄司機失蹤

今（15日）早上7時49分，據報一輛七人車沿屯門公路入屯門近小欖方向行駛時，駛近青山別墅時，該輛七人車自炒撞壆。被發現時左邊車身及車尾燈損毀，車窗碎裂散落車箱內。警方接報到場，惟司機已逃去無蹤，警方正調查事件，初步相信私家車早前在青山區被人擅自取走。案件列作擅自取去交通工具，交由屯門警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

（影片截圖）

及後，網流傳一車Cam片段，拍下七人車撞鐵欄前於約4公里外屯門公路上高速飛馳的畫面！從車Cam片段可見，涉事七人車原本已在高速公路上的右線行駛，不過仍然亮起右燈且與前車愈來愈接近。駛至近大欖落斜期間，七人車突然企圖轉線，撞向原本在中線行駛中的貨車車尾，推橫貨車，令其橫跨兩條行車線，幸後面車輛及時剎停。不過事後七人車亦高速駛離現場。

遇意外必須停車 最高罰款1萬元及監禁12個月

根據香港法例《道路交通條例》，於交通事故中，如果涉及其他人身體受傷，或導致其他車輛、動物或其他物件受到損害(不包括自己的車輛)，該車輛之司機都必須停車。否則，司機最高可被罰款1萬元及監禁12個月。同時司機必須報警，否則最高可被罰款1.5萬元及監禁6個月。