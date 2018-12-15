【深水埗掟錢】深水埗現金從天而降　途人爭搶惹混亂　警到場調查

【18：00更新】據了解，警方會在可能情況下跟進事件，暫不會主動找幣少爺。

下午2時許，深水埗地鐵站黃金電腦商場出口附近，有大量疑似現金紙幣從天而降，紙幣隨風散落行人路，大批市民見狀不斷呼叫，不少人更伸手欲拿取紙幣，部份人士更登上地鐵站頂拾取紙幣，有途人直指：「錢嚟喎！」。事件令現場一片混亂，有人遂報警求助，警方其後到場調查，惟登上大廈天台時，並未發現可疑人物。據知，派錢事件發生前，有人在社交網頁上聲言「錢就係從天而降」，以此作宣傳。

男子直播稱錢從天而降

事發前，一名男子（自稱幣少爺）在社交網站進行直播，片中他駕跑車至黃金商場路中心後下車，他舉高雙手，高呼﹕「我希望大家注視呢一樣咁重要嘅盛事……唔知有冇人相信，錢，係可以從天而降嘅！」隨即有人在附近唐樓天台大灑百元紙鈔，現場立即全城哄動，百人瘋搶。

住戶用夾伸出窗外夾錢

現場人頭湧湧，不少途人駐足、抬頭望向有現金紙幣從天而降的大廈。現場所見，從天而降的是100港元的紙幣，不時仍有零星的紙幣飛下來。有涉事大廈的頂層住戶拿著一條有夾子的木棍，伸出窗外，並成功夾到飛到冷氣機槽上的紙幣。亦有紙幣飛到了對面大廈的簷蓬位置。

警員向執到錢的市民登記

記者現場觀察到，有不少市民執錢，有數名警員在場了解，並要求執到錢的人士登記個人資料。有執到錢的女士向警員稱，「（錢）自己飛嚟腳底」，警員指，只是登記個人資料，之後會把錢還給她。亦有人士將執到的錢交給警方。有人士於現場呼籲途人注意安全，離開馬路位置。

有拾到錢的女士需向警方登記個人資料。（郭倩雯攝）

警員稱，只是做個登記，會將錢交還給該名女士。（郭倩雯攝）

對於有人今午於深水埗一樓宇天台，灑下大批一百元紙幣，民建聯立法會議員蔣麗芸認為因有關行為引起市民瘋狂爭搶，雖無人受傷，但已產生混亂，要求警方跟進及調查有關金錢是否合法所得，而市民使用有關金錢是否違法，警方有需要交代。

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深水埗地鐵站外，有大量疑似100元現金從天而降，紙幣隨風散落行人路。 （網上圖片）

深水埗地鐵站外，有大量疑似100元現金從天而降，紙幣隨風散落行人路。（網上圖片）