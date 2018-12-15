上水藥房專向內地客賣冒牌藥　海關檢出100萬元藥品拘兩男

海關前日（13日）在上水採取打擊冒牌藥物行動，突擊搜查一間涉嫌售賣冒牌藥物的藥房及兩個儲存倉庫，共撿獲約5100萬粒懷疑冒牌中成藥及約6800萬粒懷疑受管制藥物，估計市值約100萬元。行動中拘捕了22歲及49歲的兩名藥房男店員，二人暫時獲准保釋候查。海關不排除有更多人被捕。

海關較早前巡查上水新康街一藥房時，發現店內出售懷疑冒牌藥物及懷疑非法售賣受管制藥物。經調查後及得到相關品牌持有人下的協助下，海關於前日（13日）採取行動，突擊搜查上水一間涉嫌售賣冒牌藥物的藥房及兩個同區的儲存倉庫，共撿獲約5100萬粒懷疑冒牌藥物，主要治療風濕關節痛的藥物，涉及5個品牌及約6800粒懷疑受管制藥物，主要為止痛藥、少量心臟病藥物，有部分更為未在港註冊的藥物。有關藥房涉嫌違反商品說明條例及藥劑業及毒藥條例。行動中拘捕了22歲及49歲的兩名藥房男店員，二人暫時獲准保釋候查。海關不排除有更多人被捕。

版權及商標調查（行動）課監督方永佳指，冒牌藥物包裝質素良好，不過若仔細跟正貨相比，就可發現兩者的差別。（黃偉民攝）

版權及商標調查（行動）課監督方永佳指，有關藥房銷售手法不良，有關藥房亦不會將冒牌藥物放於店內。當遇到較精明的顧客時，就會向他們提供正貨；而當遇到他們認為合適的目標時，則會提供冒牌藥物。此時他們會跟客人說要到附近取貨，著他們稍等，而他們就立即到附近倉庫取貨，此情況主要針對內地旅客。若有人發現其銷售藥物有異，職員就會向顧客訛稱其銷售藥物皆為正品，不過為外銷版，並指「外銷版會銷去生活水平較低嘅地方，所以平啲」。方指，冒牌藥物的來貨價比正貨低，而冒牌藥物的售價則比正貨低6至7成。海關所檢獲的冒版藥物樣版已送往政府化驗所檢驗，暫未有結果。

方表示，今次行動所檢獲的藥物包裝質素好，不過若仔細跟正貨相比，就可發現兩者的差別。他指其中一款「坐骨腰痛丸」的鐵塔標誌及產地名稱聲明不同，而另外兩款「骨節靈」及「痛風靈」，藥物份量不同，且冒牌藥物亦會註明為外銷版。海關相信該儲存倉庫運作約一個月，已流出市面的冒牌藥物不多，正調查該些藥物成分會否即時危害健康。海關將會加強巡查北區藥房，打擊相關行為。