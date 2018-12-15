【深水埗掟錢】幣少爺現身否認有關：神秘人幾有心　CID跟進事件

深水埗漫天銀紙，群眾哄動搶錢，警方接報調查，派員在場檢走約5000元鈔票，及向執錢市民登記身份。警方將案件暫列為公眾地方行為不檢，由CID接手調查。據了解，警方亦在調查自稱「幣少爺」的青年是否涉及其中，暫不會主動找他。幣少爺今日晚上在西貢獨立屋現身，他否認與事件有關，並指﹕「鄭重聲明，唔關我事。」又讚掟錢神秘人「有心」，其舉動為「加密貨幣市場打支強心針」。

幣少爺今日晚上在西貢獨立屋現身，並回應記者提問，否認與深水埗掟錢事件有關。（余睿菁攝）

幣少爺現身直播大叫﹕錢可以從天而降

深水埗今午出現銀紙雨奇觀，幣少爺曾在現場駕名車出現，並進行直播，其間舉高雙手，高呼﹕「我希望大家注視呢一樣咁重要嘅盛事……唔知有冇人相信，錢，係可以從天而降嘅！」隨即有人在附近唐樓天台大撒百元紙鈔。

晚上否認與事件有關

幣少爺今日晚上在西貢慶徑石一獨立屋現身，起初他見到傳媒時，拉上窗簾拒回應，後來自行步出獨立屋回應記者提問。他指出﹕「鄭重聲明，唔關我事。呢一個神秘人幾有心，的確係開心咗一日，全香港啲人民怨啦、怨氣啦，執到錢個反應好真實，個個笑晒口，要呢啲咋嘛，人就係咁簡單。」

他昨日曾在其facebook上展示大批鈔票的照片，並留言稱﹕「(某個)基金會準備左2000萬現金，作為交易所比賽的獎品。」他指出，該預告與掟錢事件無關，並指他現時正投資一個項目，預告內容主要與交易所有關。對於深水埗有錢從天而降，他指﹕「事前唔清楚。」記者追問有無警察找他，他指﹕「唔清楚，冇，完全唔知。」

讚掟錢為加密貨幣市場打強心針

最後，他表示﹕「冇特別嘢想講，淨係希望大家開心啦。（今日氣氛）都幾興高采烈，以我所知神秘人掟錢都傳返大陸，上微博熱搜。」但他又指神秘人掟錢的行為，為加密貨幣市場打了一支強心針。

黑夜中一張鈔票徐徐降下，但在多名警員駐守下，再未見有群眾搶錢的情況。(王譯揚攝)

幣少爺的直播片段中，他說完「錢，係可以從天而降嘅」後，隨即有人掟錢落街。執業大律師陸偉雄早前指出，此舉或可證明是多人合作，如有證據證明該名男子與伙伴合作掟錢落街，造成混亂，則可以夥同犯罪（joint enterprise）原則一同被檢控，因參與者是有「共同目的」作出犯罪行為。

案件列公眾地方行為不檢 交CID跟進

事發於今日（15日）下午2時45分，警方接獲多名市民報案，指在深水埗福華街及桂林街交界有大量現金從天而降，由高處撒下，案件原列作雜項事件。警方派員到場調查，登上撒錢天台了解，並將遺留在簷篷及地面的鈔票逐一檢回，合共檢獲約5000元。警方經調查後，案件暫列在公眾地方行為不檢，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

至晚上7時許，警方仍未離開現場，等待單位住戶回家時，入屋將遺在窗台的鈔票檢走。曾有一張鈔票飄落馬路，途人未有起哄，一名外傭拾獲後亦交還警方，由警員登記資料。