【港人菲製毒案】家屬傾家蕩產　盼港人支持　眾籌律師費上訴

四名港人兩年前捲入菲律賓製毒案，昨日原以為終可結束900日的鐵窗煎熬，豈料換來被判終身監禁。家屬從港帶來衣服、一心迎接他們回家，聞判決後晴天霹靂，四個家庭走投無路，回港後呼籲港人伸出援手，眾籌上訴律師費。

盧姊（左）及琳琳（右）希望透過眾籌律師費，幫助家人。（余睿菁攝）

船上四名(由左至右)港人梁樹福、盧榮輝、陳國棟及郭錦華被捕。(家屬提供圖片) 連棺材本都攞埋出嚟 兩年零五個月的審訊，四個家庭傾家蕩產，梁樹福女兒梁穎琳稱﹕「爺爺嫲嫲連棺材本都攞埋出嚟」，奈何最後仍得不到公平的結果，決定上訴的他們透露，擔心沒有律師費而無力上訴，希望透過眾籌，將無辜的家人帶回家，「如果我哋唔眾籌，我哋諗律師費方面我哋應該出唔到。」 四名港人自被捕後，家人便決定透過以司法程序討回公道，他們成功取得當天警方於船上搜查時，被邀請前往採訪的傳媒所拍下的片段，片段中首次搜查時並沒有毒品，期後再搜始出現500克的毒品，拍得該片段的記者更出庭作證。「有片、有證人」，令四個家庭信心滿滿，怎知最後仍是無補於事，「有咁多證據、證人，可以搞到話我唔信個記者，我信我呢邊嘅菲律賓差人多啲。大家都係菲律賓人，佢啲記者都係。」其中一名被捕港人盧榮輝的胞姊盧樹好直斥菲律賓司法制度恐怖。

盧姊過去兩年前往菲律賓20多次，探望弟弟盧榮輝。（余睿菁攝） 年邁母親兼職清潔工 四個家庭堅持透過上訴，還無辜的家人一個清白，令他們得以自由。然而，漫漫的上訴之路，四家人首要考慮的是財政狀態。盧樹好透露，事發至今，自己用了10多萬港元，而盧家其他人亦用了起碼40萬元，「因為到後期律師個費用越嚟越昂貴。」現時，年邁的盧媽媽亦要做兼職清潔工，幫補家人開支，「本來以為琴日就完咗，但係我哋今次返嚟覺得都好漫長，如果我哋唔眾籌，我哋諗律師費方面應該出唔到。搭飛機贍養費方面我哋冇問題，但係律師費方面真係好困難。」

琳琳不時翻看以前與爸爸的合影。（余睿菁攝）

琳琳為父親，放棄升學。（余睿菁攝） 希望讓四人知道仍有人支持 而梁樹福女兒梁穎琳則稱，爺爺嫲嫲及父親的五兄弟姊妹為了拯救爸爸，把養老金全拿了出來，「見到爺爺嫲嫲嘅棺材本都攞埋出嚟，咁你可以想像下我哋洗咗幾多錢。」琳琳稱，不期望眾籌可籌到幾百萬，只是希望讓身在監獄的四人知道，仍有人支持他們，「眾籌我唔期望話有幾多百萬，即係我希望每一個市民願意付出少少集埋一齊，我哋最終嘅目的唔係希望為咗錢，而係為咗力量，去同佢地四個香港人講，原來仲有香港人支持佢哋，你哋唔好放棄。」 女兒放棄升學 事發時，琳琳剛完成基礎課程文憑，原本打算繼續升學的她，提早投入社會打工，補幫家中經濟，「就算呢一刻冇錢都好，但係佢哋係無辜嘅，我哋點樣都要幫。」琳琳深信爸爸是無辜的，因自小爸爸已教她不要接觸毒品，「從小學幾年級已經教我唔好掂毒，你千其要遠離呢啲野，就憑呢一點我堅信我爹哋唔會做。」

昨日家屬於菲律賓法庭聽到判決後，當場哭成淚人。（資料圖片／魯嘉裕攝）

希望特首與家屬見面

今日(15日)，特首林鄭月娥就事件回應，強調政府會為在外遇到困難的港人提供支援，但不能直接干預外地法律或司法程序。琳琳感謝特首關注事件，但希望特首可做多一步，與家屬會面，聆聽他們的訴求，「即係我唔希望佢淨係寫一封信就了結咗件事。」盧姊則希望，特首可與國家主席習近平反映事件，令事件得到中央的關注，「希望有公平嘅審訊，宜家呢個根本就係唔公平，根本就係荒謬。」

盧姊透露，事發後，中國領事曾探望他們，並提議引渡，「但係引渡要認罪，都要五年，但係佢哋四個一定唔會認罪。佢哋四個講『我哋都冇做過點會認罪呢？』」現時四個家庭的最壞打算是，四人會終身監禁，「喺嗰度坐一世，我哋只做到行政嘢，上訴實得？律師費呢？」一連串的未知之數令家屬身心疲累。

圖輯：四名港人菲律賓製毒案 案發經過及判決情況