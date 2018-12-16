【冒警套料】街坊小心！葵涌兩男冒警截小學生　索地址影門匙

葵涌發生冒警男子在街頭截停小學生，索取其手冊，拍攝地址及家中鑰匙，懷疑有不軌企圖，該區有學校已發訊息提醒家長及學生提高警覺。至上周三（12日）有兩可疑男子冒警截查學生，遇上衝鋒隊人員當場被捕，並在他們身上檢獲三張3張懷疑虛假證件，被控管有虛假文書昨日在西九龍法院提堂，暫毋須答辯，還柙至周四再訊。

根據區內發出的短訊，葵青區警民關係組提醒社區有新的犯案手法，並針對小學生。疑犯會冒認是便裝警員，向學生索取手冊，趁機拍攝學生地址及其家中鑰匙。訊息指警方近日截獲疑犯，在其身上手機發現不少小學生的相片，當中包括手冊及鑰匙相片。訊息提醒家長及學生如遇同類事件，可直接報警或聯絡學校協助，並呼籲長假期在即要提高警覺。其後亦有一段最新訊息指警方已拘捕兩名疑犯，並加緊關注事件。家長可提醒小童遇類似情況或可疑人時，立即通報家長及警報求助。

街坊提醒兒子遇可疑人即離開

街坊李太有接獲此訊息，已提醒就讀小五的兒子斌斌要注意陌生人。她指出，過往亦曾有類似事件發生，從小便教育兒子遇上可疑人時要立即離開，並通知父母。斌斌亦指出，老師常常也向學生教育安全意識，不要與陌生人聊天。如果有人向他出示證件指是警察，他會不出聲及離開，並通知母親。

初中生﹕叫佢帶我返警署！

就讀葵青區香港道教聯合會圓玄學院第一中學的三名初中生表示，他們平日多留意時事，認為與陌生人聊天，會有危機感，「係常識嚟」。中一生黑仔稱，即使對方出示證件，也不會理會對方，並會嘗試觀察證件的真偽。如果對方堅稱是警員，會要求對方帶他回警署。當有所懷疑時，會立即報警求助。中一生軒仔則表示，會質問對方為何要看手冊，如果可疑人稱要調查案件，他會起疑心，因自己不曾犯事。

區內初中生指平日多留意時事，遇上同類事情時會懂得應對。（王譯揚攝）

翻查資料，上周三（12日）傍晚約6時，新界南總區衝鋒隊人員進行反罪惡巡邏，在石籬邨石廣樓對開發現兩名可疑男子，向途人自稱是警務人員。警方在兩人身上檢獲3張懷疑虛假證件。他們分別是姓黎31歲本地男子及姓劉23歲內地男子，被控一項「管有虛假文書」罪，案件昨日（15日）上午在西九龍裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，還柙至周四再訊。