【幣少爺被捕】「幣少爺」涉擾亂公眾秩序罪被捕　警檢獲60張$100

深水埗昨午（15日）有大批百元鈔由天台灑下，24歲的「幣少爺」黃鉦傑曾聲稱自己派錢，又一度否認。今午近4時，黃鉦傑再出現深水埗時，於福榮街與南昌街交界涉擾亂公眾秩序罪被警方拘捕。

警方深水埗區掌管刑事調查（二隊）的莊翹偉總督察指，昨日有人於福榮街153號唐樓天台投下大量紙幣，導致大批市民聚集及搶錢，情況混亂，對公眾安全構成危險並阻礙交通，警方到場維持秩序，要半小時才控制場面。警方懷疑有人策劃「掟錢事件」，已拘捕一名24歲黃姓男子，將會從他的公開媒體檢視證據，不排除有更多人士被捕。警方指，現時未有確實派錢金額，暫時檢獲60張$100，不排除會檢獲更多紙幣。

被問到會否檢控拾獲紙幣的市民，警方指會進一步調查，強調任何人拾獲不屬於自己財物，均可能干犯盜竊罪。至於派錢行為是否違法，警方指不評論個別事件，惟如有任何人作出擾亂公眾秩序及安全的行爲，會嚴正執法。

傍晚約6時，鑑證科人員於深水埗福榮街調查黃鉦傑駕駛的林寳堅尼。現場有不少圍觀的市民，梁生表示反對「幣少爺」派錢做法，認為會阻礙別人或容易發生意外，如想幫人應捐錢去公益金。另一名市民則稱，派錢行為成為普通市民茶餘飯後的話題，但現在有些人已經沒有好好規範自己，自己會警惕自己如何做人。對於對方做法不願置評。