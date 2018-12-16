【幣少爺被捕】24歲仔擁林寶開公司　關鍵人物「劉先生」助起家？

駕著林寶堅尼，在西貢的豪宅高高掛著「幣少爺」的霓虹燈，24歲的黃鉦傑，自今年起高調宣傳炒Filecoin。由過去寂寂無名，突然間以名車豪宅示人，近日更派銀紙成為城中焦點人物。香港01翻查資料發現，關鍵時刻，是他在今年6月21日，從一名劉姓男子手上，接過「幣少集團有限公司」的全數股份，成為該公司的唯一股東。黃鉦傑也是在同日，正式成為林寶堅尼的車主。

今年7月1日，幣少爺首次在其FB上展示該輛林寶堅尼。(網上圖片)

6月21日成為車主及公司董事

忽然成為全城焦點的「幣少爺」黃鉦傑，其推銷加密貨幣的fb專頁，於今年1月1日成立，至今已過萬人追蹤。他曾在7月1日首次展示林寶堅尼；其位於西貢慶徑石的獨立屋，則在7月23日首度fb亮相。

根據運輸署資料，黃鉦傑駕駛的林寶堅尼，其車牌為新車牌，於2018年6月21日前未有登記在任何車輛上。事有湊巧，在他成為林寶堅尼車主的同日，黃鉦傑由一位名為劉的男子手上，獲得一間公司的全數股份，成為「幣少集團有限公司」的董事。

從「劉先生」手上接過股份

這位劉先生是何方神聖？根據公司註冊處資料顯示，他現時是五間公司的董事，包括一間財務公司、一間基金資產管理公司、一間慈善公司、一間金融公司，及一間娛樂文化公司。根據網上資料，這五間公司，為本港一個控股集團的子公司。