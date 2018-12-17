【「雙屍」車禍】長沙灣兩小野豬遭鐵騎撞斃　同伴徘徊不捨離去

周一（17日）清晨6時許，一輛「綿羊仔」電單車駛沿長沙灣大埔公路琵琶山段往九龍方向行駛。途至近金山路金山郊野公園對開時，據報突有兩隻分別約一米長的小野豬衝出過路，鐵騎士收掣不及撞過正着，牠們腸穿肚爛重創，奄奄一息，而鐵騎士亦人仰車翻倒地。

漁護署人員接報趕抵證實兩隻小野豬已明顯死亡，事後將屍體檢走；肇事鐵騎士則腳部受傷，由救護員即場治理後拒絕送院。事後路邊仍有兩隻小野豬流連徘徊，不肯離去，警方正調查事件。

過往不時有野豬意外受傷或慘死事件

今年9月，一輛七人車於獅子山隧道、往大埔方向快線行駛時，疑撞斃公路上一對野豬母子，野豬肚破腸流倒臥地上，七人車逃去。尾隨的私家車急煞，後方的士收掣不及，與私家車相撞。

而今年8月，有行山人士在飛鵝山觀景亭附近發現一具野豬屍體，下半身有大片傷口，愛協認為傷口不尋常，警方當時將案件列作殘酷對待動物處理。

今年4月，北角富景閣對開山坡有兩隻小野豬被困坑渠，一隻死亡，另一隻仍然生還獲救。

今年1月，荃錦公路落斜往荃灣方向近川龍馬路，有司機報指有5隻野豬倒臥路上，懷疑被車輛撞倒，但肇事車輛未有停下。最終四豬當場死亡；一豬傷重不治。

2017年7月，港島石澳道有野豬被車輛撞死，血肉模糊，但司機不顧而去。當時香港野豬關注組懸紅3000元，希望目擊者提供資料。

2015年9月，長沙灣大埔公路有一頭雌性野豬被車撞死，警方在百米外發現幼年野豬疑被野狗襲擊致死，警方不排除母豬為救小豬而衝出馬路，被車輛撞死。