【幣少爺被捕】扣留一天未保釋　幣少爺再被押往搜證　重案組接手

曾寂寂無名的24歲小子黃鉦傑，今年初忽然以「幣少爺」之名，玩加密貨幣彈起，繼而被指策劃深水埗掟錢事件，昨涉嫌擾亂公眾秩序罪被捕，成為全城熱話。由他昨午4時被捕，至今已被扣留在深水埗警署逾30小時，仍未獲准保釋離開。警方今日晚上再將他押上警車，帶往其位於荃灣的「幣少爺」公司及西貢獨立屋搜證。深水埗警區重案組第一隊接手調查案件。

+ 8 + 7 + 6

今日（17日）晚上近8時，已被扣留在深水埗警署近28小時的「幣少爺」黃鉦傑，疑再次被押上警車，由探員押解前往搜證。大批在警署守候的記者立即尾隨該輛警車追蹤。黃鉦傑先被帶往荃灣警署，至晚上8時45分，他再被押至其位於荃灣海盛路3號 TML廣場35樓的「幣少爺」公司搜證。他們逗留約20多分鐘後離開。至晚上10時50分，他們到達西貢慶徑石的獨立屋再次搜屋。

黃鉦傑再被押回西貢獨立屋調查，案件亦已由重案組接手調查。(林振華攝)

黃鉦傑繼前日（15日）現身深水埗黃金電腦商場對開進行直播，高呼﹕「錢，係可以從天而降嘅」後，有人由天台撒下大量鈔票。至昨日下午4時正，黃鉦傑駕駛其公司登記的橙色林寶堅尼，高調現身在深水埗，手握一綑鈔票，疑親自派錢。他隨即被深水埗警區刑事調查隊探員拘捕，並押上警車。

黃言行出位，在警車上直播被押過程，更稱﹕「無事無幹無傷痕，袋仲有啲錢，大家幫我做個證明。」警方表示，懷疑他策劃深水埗掟錢事件，涉嫌擾亂公眾秩序罪被捕，現被扣留調查。

當晚，黃由探員押往搜查其停泊於深水埗的林寶堅尼，及位於西貢慶徑石的獨立屋。警方檢走車Cam、行車證及黃於掟錢當日身處的衣服作進一步調查。

幣少爺昨晚被押往深水埗搜查其林寶堅尼。(資料圖片)

幣少爺的辦公室位於荃灣海盛路3號TML廣場35樓。(資料圖片)