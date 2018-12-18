【西貢偷鞋賊】黑衣男潛村屋偷Nike波鞋　網友：似偷我家鞋嗰個人

▼全黑打扮 偷走黑白色Nike

西貢疑現連環「偷鞋賊」。有網民昨晚（17日）於facebook「[西貢人]日報」上載一段竊賊影片，片中可見一名戴鴨舌帽、白色手套，身穿黑褸、黑褲、黑鞋、黑背囊、以黑圍巾蒙面的黑衣男，擅自打開某村屋的1米高圍欄後，攝手攝足闖入花園，「掃瞄」鞋架上兩對鞋約15秒，落手拿起其中一對黑白色的Nike波鞋，「望兩望」波鞋標籤後，相信正合心意便偷走離去。

▼網友：似上次偷我家啲鞋嗰個人

據了解，遇竊地點為西貢北港新村，事發時間為12月15日凌晨約1時半。不少網民閱畢影片後均紛紛留言，更有人懷疑該賊人是慣犯，「似上次偷我家啲鞋嗰個人喎，其實上次我們已報咗警，真的好似同一個人囉，仲要偷咗4對鞋」亦有眼利網民懷疑其背囊內有贓物，「我見佢個背囊打開咗，裡面好似有對粉紅色鞋」。《香港01》正向警方查詢事件。