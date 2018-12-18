【揪出撞車黨】警追蹤深水埗人撞車怪男　揭一年四「捱撞」圖索錢

本月初一個晚上，深水埗長沙灣道的馬路，突然有一名藍衣怪漢衝出，以低能的假動作，衝向一輛駛至的私家車，企圖製造交通意外。車主及時停車，怪男事敗被揭，一名疑似女同黨衝出解圍，車主報警求助。當時，怪男聲稱因與女友吵架，一時激動衝出馬路。不過，警方認為事件有可疑，主動翻查區內過去一年多，疑似人撞車的交通意外個案，重新約晤車主調查，終鎖定怪男一年來最少四度「被撞」，並有數次向車主索錢，但都失敗。警方以「企圖欺詐」拘捕這名41歲姓胡的男子及一名29歲姓高女子。

於12月8日晚上8時，深水埗長沙灣道疑現「撞車黨」！一輛私家車駛至上址時，一名身穿藍衣男子突然衝出馬路，55歲姓謝男司機已即時收慢，但男子仍被「撞」至倒地，後來自行站起，司機報警並阻止他離去，惟一名女子突然上前攔阻追截藍衣漢的私家車司機，警方接報到場前，被「撞」者己逃之夭夭。當日警方將案件列作交通意外有人受傷處理。

深水埗警區刑事部探員接手調查可疑車禍後，於本月10日下午1時、在深水埗海壇街拘捕涉案的41歲姓胡的男子及一名29歲姓高女子，該男子就向警方表示由於與女友發生爭執後心情激動，因而衝出馬路。警方則以涉嫌「企圖欺詐」拘捕二人，調查後准以保釋候查。

重溫長沙灣道車CAM連環圖﹕

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事件有可疑 警翻查紀錄追查案件

警方懷疑有其他同類案件，於是翻查紀錄調查過去一年的類似案件，揭發胡與長沙灣道以外的另外三宗案件有關。包括在2017年1月4日，油麻地廣東道與眾坊街交界、今年10月4日旺角康樂街與快富街交界及今年11月7日旺角界限街與大角咀道的交通意外，有人分別衝出馬路撞向私家車、的士及輕型貨車等。連同長沙灣道的案件，共涉4宗案件，均為有人故意衝出馬路後聲稱「被車撞」，再企圖向車主索償，每次數百元，惟每每都失敗而回。警方並於本月17日在北河街與荔枝角道再次拘捕該名41歲持香港身證的姓胡男子，他涉嫌觸犯另外三宗企圖欺詐罪，暫仍被扣查。胡報稱單車維修，高女報稱無業。

胡於今年10月4日及10日於旺角康樂街亦發生過兩宗「交通意外」。（郭倩雯攝）