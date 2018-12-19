【有片】尖沙嘴夜場刀光盾影　見人就打

網上流傳疑似尖沙嘴夜場發生持刀、揮棍襲打鬥的片段。片段中顯示的時間為為上周一(10日)，有多名戴口罩、戴帽的男子闖入一間疑似夜場，他們有人左手持牛肉刀、右手持盾牌，亦有人手持壘球棍，數名男子不斷用木棍襲擊場內的人，又用刀指嚇人。

口罩漢持刀、木棍闖夜場

片段畫面顯示，當時夜場內有不少人，數名口罩漢闖入店內，起初用棍及刀指嚇他人，擾攘了數分鐘後，持木棍的人突然揮舞木棍，見人就打，有人用櫈阻擋，豈料引來更多人同時用木棍襲擊他，他逃至DJ位，口罩漢窮追不捨，一度有三人不斷用木棍襲擊該名男子，又有人隨手拿起桌子上的玻璃壺擲向男子，持續襲擊數十秒後，眾人離開現場。而被襲擊的男子需用雙手支撐自己才能站起來，畫面中見他蜷縮身體，疑似受傷。現場一片狼藉。

另有片段拍攝到，數名手持牛肉刀的男子闖入另一間夜場，並聲稱自己是某社團的人。

警知悉事件 拘捕一男子

警方回應指， 知悉有關片段，案件由油尖警區反三合會行動組跟進。初步調查顯示有人分別於12月10日及12月11日，在尖沙咀區內兩個娛樂場所懷疑從事不法活動。人員於12月11日拘捕一名27歲姓楊男子，涉嫌藏有攻擊性武器及傷人，他已獲准保釋候查，須於2019年1月上旬向警方報到。