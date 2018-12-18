【幣少爺被捕】與倫敦金董事有交易？ 幣少：轉讓公司為買部車

「幣少爺」黃鉦傑今晚（18日）於其租住的西貢別墅開記者會，稱多謝幫助及支持他的人，又向擔心他的朋友說不好意思。他又回應「錢從天而降」、加密貨幣詐騙、與懷疑倫敦金騙案姓劉董事的關係、Facebook專頁《小賭可以怡情，大賭可以變李嘉誠》與他有關等傳聞。15分鐘的記者會，說了10次不回應，究竟他回答了些什麽？

（黃景洪攝） 記者會開始，他先就過往不當言論向傳媒90度鞠躬致歉，並承認18歲曾犯盜竊罪，惟否認與Facebook 賭波網《小賭可以怡情，大賭可以變李嘉誠》、倫敦金騙案關係。「幣少爺」與倫敦金騙案前董事有「耐人尋味」關係。根據公司註冊處資料顯示，「幣少爺」黃鉦傑現為「幣少集團有限公司」董事，公司前身為一間私人控股公司，於去年10月19日創立，董事為姓劉男子，直至今年6月21日，劉將公司全部股份轉讓給「幣少爺」，而林寶堅尼由公司持有，變相「幣少爺」同日成為林寶堅尼車主。他稱本身不認識劉先生，當初是想買對方林寳堅尼，「佢間空殻公司黎，架車公司名，我買晒成間公司咪即係架車係我嫁囉，係咪仲實際？唔認識佢，純粹一買一賣。」

否認深水埗「掟錢」及「呃人」

被問到為何當日深水埗天台有人「掟錢」，他同一時間稱「錢從天而降」，他一概指不回應及與事件無關，但他又補充「做完唔信我，咁我咪實際做，起碼大家見到。」至於為何突然高調，是否害怕被人尋仇，他強調自己幫人，又稱自己這幾天思緒很亂，「覺得人地唔明我」，面對很多壓力。問他有否覺得自己變成受害者，他稱「做好人好難。」他又被問到有否後悔如此高調，他拒絕回應。

對於有指他利用加密貨幣「呃人」，他反問記者「呃人」的定義是什麼，謂「投資完有損失就叫呃？但有賺叫唔叫呃？」他指自己已經向30至40名客人退款，金額約5折至9折，亦有單據證明，稱「全港全世界無一問區塊鏈公司可以有退款。 」