【殘酷虐狗・有片】旺角大叔持高球棍　喪打唐狗旺仔片段曝光

周三（19日）凌晨零時許，一名38歲男途人路經旺角長旺道19號對開時，據報突聞多下狗吠聲，查看下赫見一名男子用高爾夫球棍扑打一隻唐狗，立即報警。

警方接報趕抵後發現涉事唐狗口部受傷，調查後將案件列作「殘酷對待動物」處理，事後受傷狗隻由相關機構帶走治理。消息稱，該唐狗由現場附近一間店舖飼養。旺角警區刑事調查隊第十隊人員接手調查案件，經進一步調查後，於中午在旺角區拘捕一名52歲本地男子，涉嫌殘酷對待動物。被捕男子現正被扣查。

纏上鐵錬的旺仔被人以哥爾夫球棍襲擊。（互聯網）

睡覺時被突襲 纏上鐵錬無法逃脫

據指遇襲的狗隻為「旺仔」，為大角咀一間海味雜貨店飼養的唐狗。涉事閉路電視片段流出，可見旺仔原本躺在攤檔的桌上睡覺，一名黑衣男子手持哥爾夫球棍突襲，旺仔慌忙而逃，男子追打躲在桌下的旺仔，疑因力度太大，哥爾夫球棍一度「甩手」，他拾回球棍後，再怒打旺仔多次。旺仔疑因扣上鐵錬而無法逃脫。

街坊表示，旺仔過往亦曾遇襲；去年6月，有街坊指旺仔被另外一隻狗咬傷，背部流血，全身藏滿污垢；此外，近月又有男子被發現對旺仔拳打腳踢，更向牠掟磚，街坊均擔心其安全情況。

去年（2017年）4月，旺仔曾經走失，到附近大型商場懷疑「涼冷氣」，保安員協助照顧並尋找主人，並將旺仔交回店主，店主連番道謝及親吻愛狗。