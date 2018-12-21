【機場禁品】假USB真電槍　圖帶上機被識破　檢伸縮警棍個案大增

平平無奇的USB，竟被改裝成傷人武器！警方指今年1至11月，機場整體罪案為642宗，包括旅客攜違禁品到機場及機艙盜竊案。警方檢獲多件具殺傷力的違禁品，包括伸縮警棍、彈藥及防狼噴劑等。有旅客將改裝成電槍的USB、子彈殼飾物帶到機場，安檢時被警員搜出扣查；另揭獲12宗機艙盜竊案，當中7名賊人贓並獲，手法包括偷龍轉鳳換貨幣、開行李偷貴重物。警方警籲乘客將貴重物跟身，如有懷疑應向機組人員求助。

近月警方檢獲新型USB電槍，其外形與普通的USB無異，但推出後卻是金屬接觸點，可造成電擊效果。（黃偉民攝）

機場情報及支援組主管鄭紫妍女督察（左）、 機場區副指揮官葉本儒警司（中）、機場警區刑事偵緝部黃孝萱總督察（右）。警方指，今年1月至11月整體機場罪案數字有642宗。（黃偉民攝）

警檢新型USB電槍 設金屬接觸點

長假期將至，不少人外遊或經本港轉機，到底有甚麼不能帶到機場？機場情報及支援組主管鄭紫妍女督察表示，今年1月至11月整體機場罪案數字有642宗，當中近五成為旅客攜帶違禁品。鄭稱，近月警方檢獲新型USB電槍，其外形與普通的USB無異，但推出硬件後，卻是可以電擊的金屬接觸點。曾有旅客未知電槍為違禁品，購入大量電槍寄艙，最終被警方扣查。

最普遍違禁品 為伸縮警棍

今年首11個月，警方檢獲154宗伸縮警棍案，相對去年89宗，上升逾四成多。當中六成被捕人士為過境客，涉案人士有不同國籍，包括內地、菲律賓、印度、泰國及台灣等。該些伸縮警棍主要在鄰近國家購買，「有人帶伸縮警棍同防狼噴劑，話係用作自衛之用！」

逾40彈殼砌成飛機作紀念品

今年本港曾發生持械及開槍案，槍械入境問題備受關注。警方指今年首11個月，在機場揭發18宗檢獲彈藥案件，當中78%為過境客，他們通常於自己國家及其他國家合法購入，普遍攜帶一至兩粒子彈。鄭指，普遍被捕人於外國「燒槍」及進行射擊運動後，將彈殼留為紀念，「曾經見過有人用40幾個彈殼，去砌成一架飛機做紀念品！」另外，近年並無檢獲槍械及組裝零件的資料。

機場內攜違禁品 即屬違法

機場警區刑事偵緝部黃孝萱總督察表示，如警員發現有人攜帶違禁品，會將事主扣查及將違禁品扣起。警方於機場放置宣傳牌說明違禁品的類型，並與航空業保持聯繫及交流。據《航空保安條例》的「違禁物品」列明，任何人無合法權限或辯解，而在機場任何範圍攜帶違禁品，即屬違法，一經循欲訴程序定罪，可處罰款十萬元及監禁五年。