【The ONE搶劫】Omega名錶劫匪重組案情　中港城廁所換衫棄槍

一名26歲持本港身份證的男子，疑今年9月於尖沙咀The ONE商場持械指嚇職員，劫去三隻Omega名錶。疑犯潛逃至內地，10月被拘捕，昨日（19日）下午，深圳公安將疑犯及賊贓移交給本港警方。 今日早上，警方將疑犯押回The ONE及中港城重組案情，歷時約半個多小時。

警方將疑犯押回現場，準備重組案情。（賴雯心攝）

疑犯被押回現場重組案情時腰纏鐵錬。（賴雯心攝） 犯案後中港城棄槍換衫 上午約9時半，警方將疑犯押下囚車，進入位於The ONE地下位置的Omega專門店重組案情。疑犯穿灰色衣服，腳踏淺藍色拖鞋，腰部纏上鐵錬。大約10時，疑犯被押往中港城一樓洗手間。劫案後第二日，警方於垃圾中轉站尋獲疑犯的假槍及西裝，相信疑犯作案後，曾到約一公里外中港城洗手間換衫及棄槍，該批垃圾其後被移到垃圾中轉站。 警方昨晚交代案情指，疑犯行劫後於中港城碼頭乘船離開，前往澳門，再逃往內地。

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深圳警方於珠海警方的協助下，起回三隻被偷去的手錶。 案發於今年9月30日晚上，一名男子進入尖沙咀彌敦道100號The ONE地下Omega手錶專門店「扮豪客」買錶，突然從袋拿出疑似槍械指嚇店員，並劫去三隻合共值約60萬元的名錶。疑犯得手後逃至內地，深圳警方10月10日於羅湖拘捕一名姓蔡男子。 深圳警方經審訊下得知賊贓的去向，於珠海警方的協助下，起回三隻被偷去的手錶。昨日下午，兩地警方在深圳皇崗口岸，簽署移交書後，深圳警方將姓蔡疑犯柙至落馬洲大橋深港分界線，將疑犯及賊贓移交給本港警方。本港警方昨晚交代案情稱，疑犯作案時所持的槍械證實為一支氣槍，法例上並不屬於一支槍械。

深圳警方將姓蔡疑犯柙至落馬洲大橋深港分界線，將疑犯及賊贓移交給本港警方。

案發當日相片：