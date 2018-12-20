【抱B企跳】天水圍女子抱嬰窗外危站　對峙5小時被勸服

今日（20日）中午約12時，天水圍天富苑善富閣頂層40樓一個單位，有人報案指發現一名女子手抱初生嬰兒危坐在窗外位置。女子起初態度強硬，又不斷做出多個危險動作，經警方談判專家、社署及消防三方協助游說，女子於下午4時40分主動返回屋內。事後女子及男嬰於家人陪同下送往醫院治理。

女子手抱男嬰危站簷蓬

中午事發時，消防員接報趕到現場，張開氣墊。該名年輕女子手抱一名男嬰危站，談判專家在場游說婦人返回安全位置。有「飛將軍」在天台位置準備營救，消息指「飛將軍」同時亦在單位樓下兩層設網，以防男嬰墮下。該名年輕女子看到樓上及樓下有「飛將軍」，情緒變得激動，示意他們返回屋內，並不斷來回踱步將關上所有窗，所有救援人員一度返回屋內。其間她做岀多個危險動作，包括單手扶繩另一手抱嬰、調整抱嬰的角度、一半身站岀簷蓬及坐在簷蓬等，情況驚險萬分。

6男2女談判小隊開導事主

事件中有6男2女協助談判，警察談判小組第三隊小隊長黃浩瀚稱，談判超過兩小時，事主因照顧嬰孩問題導致情緒有困擾，談判小隊開導及聆聽對方煩惱，以及透過經驗分享將來與嬰兒成長的經歷，又稱「將來同bb一齊既經歷會好開心。」事主被打動，決定努力照顧男嬰，主動返回屋內，其間女子一直手抱嬰兒，她進內時「飛將軍」才出來協助她返回屋內。 黃浩瀚稱，事主家裏相處融洽，她並非獨力照顧男嬰，事發時家人亦在場陪伴。據了解，男嬰約兩個月大，現時有少許發燒。現場出動6輛消防車、兩輛救護車及4輛警車營救。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 : 23892222

醫院管理局精神健康專線 : 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

​學友社學生熱線：25033399

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線 : 23820000