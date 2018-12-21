【假化妝品】海關檢1,300件貨　13人被捕

海關昨日採取反冒牌物品執法行動，打擊售賣懷疑冒牌化妝品及護膚品，共檢獲約1,300件懷疑冒牌化妝品及護膚品，估計市值約7.3萬元。

海關早前接獲舉報，指市面上有店舖售賣懷疑冒牌化妝品及護膚品。在商標持有人協助下及經深入調查，海關人員昨日在尖沙咀、旺角及上水採取執法行動，掃蕩4間藥房、5間藥妝店及一個儲存倉庫，共檢獲約1,300件懷疑冒牌化妝品及護膚品，包括保濕啫喱、眉筆及碎粉，估計市值約7.3萬元，並拘捕8男5女，包括7名店東及6名店員，年齡介乎19至60歲。



案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查。

海關表示，一直嚴厲執法，打擊侵權活動。海關將會在聖誕節日期間，繼續加強巡查及打擊侵權活動。海關提醒消費者光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒商戶於採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。