【大埔斬妻案】疑鬧離婚分家產　59歲婦遭丈夫利刀鐵鏟斬劈昏迷

冬至前夕，大埔發生倫常血案。坑下莆村一對年約六旬的夫婦疑婚姻觸礁，周五（21日）晚於村屋住所為分配家產問題「吵大鑊」，一言不合下，有人怒極持生果刀及鐵鏟對妻子又斬又劈，女事主後腦等多處中刀重創，昏迷送院搶救；狠心落手的丈夫則涉嫌「傷人」被捕，交由大埔警區重案組跟進。

女事主昏迷送院搶救。（劉定安攝）

重創昏迷的婦人姓陳（59歲），與被捕姓黎（63歲）丈夫及21歲兒子，居於林錦公路坑下莆村一間村屋。消息稱，黎氏夫婦家境不俗，但兩人近日婚姻破裂，瀕臨離婚邊緣。

至昨深夜約11時24分，據報夫婦二人於住所因為分配家產問題爆發激烈爭執，期間黎男盛怒之下，持生果刀及鐵鏟斬劈妻子，陳婦走避不及，後腦、肩膊及嘴部最少中三刀，重創倒臥血泊中，不省人事，兒子見狀慌忙制止及報警。

救護員趕抵立即將女事主送往沙田威爾斯親王醫院治理，當時她血流披面、陷於昏迷，有親友亦趕至醫院了解；事後黎男涉嫌「傷人」被捕，警方則在案發現場檢獲懷疑鐵鏟等兇器，並相信事件涉及金錢糾紛，大埔警區重案組已接手調查血案因由。

警方在案發村屋檢獲懷疑鐵鏟兇器。

大批警員在案發村屋調查。

近年倫常血案：

2018年11月24日，天水圍屏廈路橋頭圍村一對夫婦為情鬧翻，63歲妻子斬傷66歲丈夫腳部後被捕。

2018年10月10日，土瓜灣馬頭圍邨一對年邁夫婦爆發罵戰，86歲丈夫斬傷83歲妻子手臂，闖禍後按動平安鐘求救。

2018年9月26日：上環皇后大道中一名男保安與妻子因感情與金錢問題爭執，以34厘米長利刀斬殺妻子，跳樓身亡。

2018年6月18日：新屯門中心發生三屍命案，一對夫婦及其23歲幼女，被發現伏屍一個三房單位內，夫婦兩人胸口中刀身亡，幼女則以氦氣袋笠頭自盡。

2018年5月31日：大圍隆亨邨發生倫常案，一名男子疑用腐液淋妻後墮樓亡。妻子負傷逃出單位向鄰居求救時，丈夫由高處墮樓。

2018年4月7日：柴灣倫常慘劇，一名36歲姓唐女子，疑不滿其83歲父親擅用其洗衣液，女子情緒激動，手持菜刀斬傷父親額頭及面部，其父披血負傷逃離寓所。

2018年3月18日：灣仔發生的外婆勒斃孫子倫常慘案，一名疑有過度活躍症的6歲男童，被五旬外婆勒斃。

2017年10月30日：觀塘月華街觀月樺峯一個單位，一名49歲姓翁男子在單位一睡房內用炭爐燒炭，身旁有一名小孩，他呈半昏迷狀態。

2017年10月29日：沙角邨銀鷗樓發生倫常案，一名79歲姓顏的老翁與65歲妻子疑因金錢問題發生爭執，老翁以菜刀斬傷妻子後反鎖屋內。

2017年10月8日：葵盛東邨盛安樓發生的倫常慘劇，一名男子疑弒母再跳樓企圖自盡。警方接報調查期間，揭發一名老婦在墮樓單位內倒斃，頭部被斬至見喉骨及氣管。