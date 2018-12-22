【大埔斬妻案】半年三度爭執驚動警方　社署﹕兩人拒社工協助

大埔坑下莆村六旬夫婦倫常血案，兩夫妻疑婚姻觸礁，為分家產起爭執，丈夫以生果刀、鐵鏟襲妻，致其後腦重創命危。據悉，根據警方紀錄，夫婦二人半年內三度因爭執驚動警方。社署證實三次接獲警方轉介，而夫婦聲稱正辦理離婚手續，拒絕社工的協助，詎料最終釀成倫常悲劇。丈夫被控一項傷人罪，將於下周一（24日）在粉嶺裁判法院提堂。

警方到現場調查事件。(資料圖片)

社會福利署發言人回應事件指，社署社工於今年5月、8 月及9月收到警方的轉介，並曾接觸涉事的兩名人士。兩人聲稱正辦理離婚手續，並表示沒有其他福利需要，及拒絕社工的協助。發言人續指，受襲事件發生後，女事主現正在醫院留醫，社署醫務社工會按其福利需要提供適切的協助。

事發在昨（21日）晚上11時許，夫婦二人於坑下莆村一村屋內因婚姻觸礁，討論分配家產問題爆發激烈爭執，期間63歲姓黎丈夫盛怒之下，持生果刀及盆栽鏟子斬劈59歲妻子，她後腦、肩膊及嘴部最少中三刀，重創不省人事，21歲幼子報警。

夫婦關係於過去一年轉差，今年曾多次發生爭執，需要警方登門協助。在今年8月31日，他們再次發生爭執，其間報稱有人激動手持武器，需要警方登門調查。據悉，警方經調查後確認該次衝突不涉及暴力，把這個家庭糾紛個案轉介社署跟進。