【法拉利翻車】超跑失控撞大埔公路山邊　車速超一倍　警拘六司機

黑色法拉利四輪朝天 車身冒白煙

今早(23日)7時25分，一輛黑色法拉利沿大埔公路近赤泥坪行駛時，疑撞向山邊石壆，四輪朝天翻側，車身冒出白煙，車頭玻璃碎裂，現場一度傳出有人被困，車內男司機及女乘客及後自行爬出，兩人受輕傷，警方接報後到場調查事件。

黑色法拉利翻車。（潘安奇攝）

平均車速98公里 超速近一倍

新界北總區交通部執行及管制組署理總督察江偉銘表示，今早特遣隊成員在大埔道一帶進行名為「火炬」的打擊危險駕駛行動時，以涉嫌危險駕駛拘捕六人，涉及六輛超級跑車。江指，今年12月初起，警方在大埔道進行多次情報分析及蒐集數據，透過分析鎖定一批超級跑車，曾多次於深夜時分在大埔道高速行駛，故特遣隊人員今日在上述地方進行埋伏行動，約7時30分時，發現六輛超級跑車，在限速50的大埔道，以平均速度約98公里行駛。警方表示，這次以數碼攝影儀器量度平均車速，並非使用偵測儀器量度。

被捕司機介乎43歲至70歲

及後其中一輛跑車發生交通意外，當警方上前處理交通意外時，有三輛超級跑車司機企圖逃走，警方隨後在中文大學內，以及大埔道近中文大學的巴士站截停該三車，將全部跑車截停後，警方以涉嫌危險駕駛將六名司機拘捕，被捕人士年齡介乎由43歲至70歲，所有被捕人士仍在候查，警方會繼續採取執法行動，打擊違反交通規則的行動，並呼籲駕駛者應遵守交通規則。警方在車內暫未搜出可疑物品，被捕六人亦通過酒精呼氣測試，證實全部沒有飲酒。事件中，受傷的黑色法拉利司機被送往沙田威爾斯醫院治理，同車乘客亦受輕傷。