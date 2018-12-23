【法拉利翻車】假日非法飆車黨活躍　村民受引擎巨響滋擾無覺好瞓

凌晨時份，正是好夢正酣之際，屋外卻傳來陣陣轟耳引擎巨響，擾人清夢。今早警方在大埔公路馬料水段近赤泥坪村對開截獲6部超級跑車，疑似進行高速飆車，其中一車更失事撞山，6名司機涉危險駕駛。有於赤泥坪村住了十多年的村民吐苦水稱，假日凌晨時，經常有飆車黨出現，「嘈親都係最需要休息嘅時間」。

今早警方進行打擊非法賽車行動，發現六輛超級跑車，在限速50的大埔公路，以平均速度約98公里行駛，行動期間，一輛黑色法拉利發生意外翻側，幸車上司機及乘客無礙。警方於行動中拘捕6名男子，涉嫌危險駕駛，所有被捕男子已獲准保釋候查，須於2019年1月下旬向警方報到。

被捕司機中，其中一名姓黃70歲的男子，為涉車麥拿倫車主。據了解，他喜歡玩車，擁有多部名車。他稱喜歡駕車「周圍走」，包括大埔公路、大帽山等，通常會相約朋友於早上時份一同玩車。

靠近馬路邊的村民，常受非法賽車噪音影響。（黃廸雯攝）

黃先生於赤泥坪村住了十多年，他家的位置較靠近馬路，過去一直有非法賽車出現，車輛經過時發出的噪音影響睡眠。黃先生指，每月都有3、4次的非法賽車出現，即使警方設路障亦沒有用，因賽車黨會事先進行視察，而且路障一般於晚上10時便結束。

電單車賽車噪音更擾民

黃先生續指，名車飆車黨一般於假日的早上7時出現，他們發出的噪音相對較低，黃先生稱，最擾人清夢的是電單車飆車黨，因他們一般於凌晨時出現，通常有10架、8架的大馬力電單車高速駛過，帶來噪音，且有機會一晚出現兩三次，「嘈親都係最需要休息嘅時間」。黃先生稱，曾就事件報警，但作用不大，因電單車飆車黨出現的時間不定，且他們會視察環境後再進行賽車。

警方設路障幫助不大

另一村民張小姐稱，通常賽車黨於凌晨1、2點時出現。她透露，近年警方多了於涉事路段設路障，惟很早便結束，未必能打擊賽車黨。張小姐指，一般警方10點便完成路障，亦有試過凌晨1點仍有路障。