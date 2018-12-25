【衝路障拒捕】「毒品快餐車」機場六車串燒　勇警跳橋追司機受傷

「毒品快餐車」逃走釀六車相撞。周二（25日）聖誕節清晨，新界南交通特遣隊在青葵公路往機場方向近長青隧道入口設置路障，作隨機呼氣測試。約4時許，一輛灰色七人車被截停時未有停下，警方立即進行追截，當七人車途至青嶼幹線收費廣場時，一度發生車禍，撞倒兩個雪糕筒，但司機未有停下，繼續往機場方向狂飆。

警追近25公里 毒品快餐車撞的士

七人車一直駛至機場南交匯處，經港珠澳大橋往機場方向時再回頭，雙方追截近25公里至暢航路一號客運大樓對開時，七人車失控狂撼前面一輛的士，的士再被推前撞向一輛白色GOGOVAN，而尾隨七人車的三輛警車同告收掣不及相撞，引發六車「串燒」。

勇警追疑人L8跳落L3 女乘客束手就擒

意外後七人車司機疑見前無去路，立即離開車廂，從客運大樓L8層橋面跳落數米下簷篷，再跳到L3層逃去無蹤，1名警員尾隨跳下追捕時受傷。警員事後截獲車上一名女乘客，並在車內搜出100克冰毒，涉嫌販賣危險藥物及擅取交通工具被捕。事件中一名警員及的士司機受輕傷送院。警方正追緝涉案的中國籍七人車男司機下落，他年約40至50歲，當時身穿灰色衣服、黑色褲及米色斜孭袋。