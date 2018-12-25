【霸王區議員】警再抄牌　霸氣車主發難：聖誕都抄？

平安夜晚在粉嶺圍一停車場內大罵警察抄牌的事件，懷疑涉事的區議員彭振聲其後未有露面，惟今早事件餘波未了，警員到場發現停泊錶位車輛未有入錶，於是執法抄牌。一名被抄牌的村民，大斥到場巡視警員「聖誕節都抄牌，係咪冇賊捉？」指會就此事作出投訴，並高呼：「我支持聲爺！」

該名被抄牌的村民到場大罵警員「聖誕節都抄牌太過份」。 （潘安奇攝）

昨日（24日）一段短片在WhatsApp群組中流傳，片中一名自稱是區議員及村長的男子，向正在抄牌的警員指罵，指其濫用警力，片段被上載後，有網民認出片中地點是粉嶺圍一咪錶停車場，並指拍片者正是北區區議員兼粉嶺圍村長彭振聲，一面倒討伐彭。今早11時許，再有三名警員到達上址巡邏，一名村民發現其座駕被抄牌後，怒不可遏，不斷大聲指罵在場警員，「聖誕節都抄牌太過份！係咪食飽飯冇嘢做？幾百蚊畀得起，但三個警察去抄牌，係咪冇賊捉？」

狂言「係要入錶，但今日係聖誕節」

該名中港車牌的私家車司機向記者表示自己是村民，強調以往聖誕節警員均不會到場抄牌，認為警員此舉是浪費公帑的行為，記者反問他，停泊在此的私家車是否不用入錶，該名男子回應：「係要入錶，但今日係聖誕節」，表示法律不外乎人情；記者續問昨日彭振聲拍片責罵抄牌警員一事，該名男子則大讚彭做法正確，更大呼「支持彭振聲！支持聲爺」，強調不能接受警員在聖誕節抄牌，其後便駕駛座駕離去。現場消息指，警員約兩小時巡邏一次。翻查資料，該名男子的私家車，車主是一名姓劉的男子。記者今早就事件多次致電彭，惟一直未獲回覆，其辦事處亦無人辦公。