【童黨打劫】中年婦疑教唆兒子劫夜歸婦　五男童與母同被捕

深水埗一名任地盤散工的母親，疑教唆兒子夥伴行劫犯案，最終六人一同落網。五名僅14至16歲的男童，一連兩日先後趁深夜尾隨中年女子，走至僻靜地方時，從後掩口及箍頸，成功劫去一名女子逾8,500元；另一女子掙扎及呼救，五男童事敗逃去。警方連日調查後，昨日拘捕涉案五人及其中一人的母親。

事發於本月16日凌晨，一名56歲中年婦擬返回深水埗福華街住所時，在梯間被尾隨的4至5名疑人從後掩口及箍頸，繼而奪去財物。她被搶去8,000港元及500元人民幣（即約568港元）。至翌日（17日）凌晨零時許，姓何（55歲）中年婦途經北河街181號對開行人隧道時，五名童黨以同一手法從後行劫，何婦掙扎及呼救，失平衡跌倒撞傷腰部，五小賊見事敗立即四散逃去。何婦被送往明愛醫院治理。

警方連日追查，綜合受害人口供及情報分析，昨日在深水埗拘捕六名涉案疑人，分別為五名年齡介乎14至16歲的男童，及一名47歲中國籍女子。警方初步調查相信，五名男童為朋友關係，47歲女子為其中一名被捕人的母親，任職地盤散工，據悉警方不排除她教唆童輩犯案，目前仍在調查中。六人皆住在深水埗區。警方正調查涉案贓物去向，被捕女子被暫控兩項「串謀及教唆搶劫罪」案件，明日（26日）在東區裁判法院提堂。其餘五名涉案少年則已保釋候查。

深水埗區重案組陳怡廷女偵緝督察指，兩次行劫案中，疑犯沒有使用任何武器。警方亦會調查是否有人協助及教唆被捕人士進行搶劫行為。警方呼籲市民在夜闌人靜獨自歸家時，應選擇有照明系統的道路。如果必須要走無照明系統的路時，應考慮朋友及家人接送。