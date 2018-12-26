【小樽車禍】警刑事保安處一哥李志恒遊日撞車　與曾志偉座駕相撞

警務處刑事及保安處處長李志恒與妻聖誕節遊日遇上車禍，雙雙受傷，李目前已完成手術，夫婦二人並無生命危險。據了解，李志恒昨日（25日）在日本北海道小樽旅遊時，遇上嚴重車禍，頸部受傷，需送院做手術，李志恒已完成手術，與同行的妻子均無生命危險。據悉，此行並無其他警務人員同行。

曾志偉向家人報平安

據悉車禍對頭車內是藝人曾志偉，有傳媒引述曾志偉女兒曾寶儀透過經理人回覆：「我爸爸（曾志偉）確實有發生小車禍，人沒事，很平安，他有打電話跟我、家人報平安，細節我沒多問，謝謝大家關心。」曾志偉目前於酒店休息。

入境處派員赴日協助

入境處回覆查詢時表示，昨天（25日）下午接獲有關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館（總領館）了解情況。入境處即時聯絡傷者及其家屬，並提供適切意見及可行協助。總領館昨晚已派員前往醫院探望傷者，而入境處亦在昨晚派遣兩名人員前赴當地為傷者提供協助。有關人員抵達後已即時前往醫院探望受傷港人，了解他們受傷情況及向他們提供協助。

此外，入境處今早亦派遣另一名人員陪同家屬前赴當地。入境處會繼續與傷者、家屬、公署及總領館方面保持緊密聯繫，並積極跟進事件及按當事人及家屬意願提供一切可行協助。

李志恒主力刑事情報範疇工作

現年55歲的李志恒於1988年加入警隊，由督察做起，曾擔任不同職位，以刑事及情報範疇為主，在09年獲擢升高級警司，2013年再晉升為總警司，2015年初調任保安部擔任部門副主管，同年6月擢升為警務處助理處長，掌管保安部，今年初擢升為刑事及保安處處長。

港人北海道自駕遊曾發生嚴重交通意外

過往曾有香港家庭於北海道自駕遊發生嚴重交通意外。2016年8月3日，一個4人家庭在日本北海道自駕遊，由札幌租車駛往旭川，當駛至岩見澤高速公路時，在一個燈位前失控撞向燈柱。車上一名3歲男童身亡，男童的父母及另一名年約2歲的男童則受傷。

2010年12月，兩個香港家庭聖誕節到北海道自駕遊，駛至喜茂別町時，疑因路面積雪導致跣胎，釀成三車連環相撞車禍，意外中一名女童和男子喪生。