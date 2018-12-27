【九肚山爆竊】三個月四宗　豪宅單位遇竊　失44萬元財物　　

昨日(26日)晚上8時許，警方接獲一名51歲姓黃女子報案指，其位於沙田火炭九肚山樂園徑2號住宅單位，懷疑失竊，屋內約值26萬元的首飾、兩隻共值12萬的手錶及約值6萬元的外幣不翼而飛。警方到場調查，案件暫列作「盜竊」，交由沙田警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

近期區內爆竊案：

上月9日，九肚山馬鈴徑81號蔚麗山莊，一間獨立屋遭爆竊。73歲女戶主竟在花園發現一個原本放在睡房的手袋，惟袋內約5,000元港幣及一個載有約20元的零錢包不翼而飛，單位一廁所窗戶疑被人打開。女戶主懷疑遭人爆竊，遂報案求助。



10月27日，九肚山馬鈴徑83號駿發山莊一獨立屋，94歲姓黃老翁及42歲外傭，發現兩間睡房有搜掠痕跡，財物不知所蹤，懷疑被人入屋爆竊，老翁遂通知62歲姓羅媳婦報警求助。警方接報到場調查，經住戶初步點算後，證實兩隻共約值4萬元手錶、一批價值約2.1萬元金器首飾及約4.8萬元現金不翼而飛了。



9月13日，九肚山麗坪路及雍坪徑交界一地盤，數個貨櫃內的物品不翼而飛，地盤男職員揭發遂報警求助。警方接報到場，經初步調查，發現兩部共值12萬元的儀器及9個價值共1.8萬元的電腦硬碟被盜去。