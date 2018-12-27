【禾輋冬菇亭】陳根記、波記剛搬　領展即重建　街坊憂平飯消失

「面對這墳起的荒土，你註定學會瀟灑」。隨著社會的發展，香港有很多舊有的建築物、地方都需要重建、翻新，街坊對此情舊景依依不捨，迫需瀟灑面對。馳名大牌檔陳根記及一間屹立40年的茶記—波記位於禾輋熟食亭（俗稱：冬菇亭），兩間店舖分別於今月17日及19日結業。街坊嘆息兩舖結業後，「以後要食平嘢就要行遠啲」。領展發言人回覆指，禾輋熟食亭並無拆卸計劃。

冬菇亭是年老人的聚腳點、學生們的廉價飯堂，更是香港人的集體回憶。除了提供熱哄哄的美食予食客果腹，還有濃厚的人情味都教人懷念，甫進店舖便有熟悉的店員跟你打招呼，鄰桌的客人均是鄰里，於大牌檔內閒話家常。40年過去，沙田禾輋邨「冬菇亭」終要面對時代變遷帶來的改變，需要拆卸重建。

伯伯倚靠在欄杆，把冬菇亭最後畫面刻在腦海中。（黃偉民攝） 繼禾輋街市翻新完成後，同由領展管理的禾輋冬菇亭隨即開始拆缷再重建。今（27日）香港01記者到場，工人已開始工程，成為頹垣敗瓦的廢墟。有不少長者倚靠在欄杆，細看拆卸「冬菇亭」的畫面，把冬菇亭最後畫面刻在腦海中。老街坊伯伯於禾輋邨居住廿年，他指冬菇亭被封後就開始要「捱貴飯」，又指「以後要食平嘢就要行遠啲」。

翻新後會以玻璃圍封及有冷氣

香港01記者向當區區議員余倩雯了解冬菇亭的變遷時，余即表示「我乜都知，但唔話你聽。」其後記者再向禾輋社區主任李志宏了解，他樂意回答指，領展向他們解釋指，由於冬菇亭屋頂屬僭建物，因此於今月18及19日就開始展開重建工程，翻新後就會以玻璃圍封並有冷氣，變成新式冬菇亭，如現時新翠邨及顯徑邨般。李續指，暫時只知年底會完成拆卸工程，至於何時落成則是未知之數。

領展發言人回覆指，為迎合不斷提升的顧客期望，禾輋熟食亭正優化設施及商戶組合，並無拆卸計劃；該公司一直就租務事宜與原有商戶緊密溝通，當中個別商戶亦已遷往禾輋商場其他商舖繼續營業。

新式冬菇亭（新翠邨）：