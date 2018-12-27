【驚險墮軌！】九龍塘站月台少男墮軌跪職員　列車數米前急煞停

一名男子墮軌，其後返回安全位置。（Ka ka上載至《小心駕駛（討論別人駕駛態度）》）

今日（27日）傍晚6時46分，一名男子於港鐵九龍塘站往羅湖方向月台墮軌，從相片可見埋站的列車已及時停下，而涉事男子則跪在路軌雙手舉拜。男子其後返回安全位置。港鐵服務一度受阻，現時事件已處理，其服務稍有延誤。警方正調查事主墮軌原因，案件暫列作「企圖自殺」案。現場消息指，男事主十多歲，無特別傷痕，由父母陪同送院檢驗。

月台職員將事主扶離路軌

港鐵發言人表示，今午約6時45分，一列前往羅湖的東鐵線列車進入九龍塘站1號月台期間，車長發現一名男乘客進入路軌範圍，即時停車，並通知車務控制中心報警，而月台職員亦按動緊急制，停止其他列車進入車站，職員趕往現場處理事件，將該名男乘客扶離路軌及協助返回月台。港鐵確定乘客安全後已恢復服務，為令車務運作暢順，港鐵曾作出車務調動，個別列車到達中途站時，乘客須落車轉乘另一班車。