【2018回顧・突發篇】怒夫殺妻一年十宗　倫常兇案急升四成響警號

華富邨逆子因財弑父、港大學者、南山邨長者因爭執殺妻、屯門患濕疹女子殺死父母後自殺⋯⋯本港今年發生了17宗倫常兇殺案，較去年急升四升。家庭關係出現問題，妻子往往成為受害者，上述案件中，最少有十宗涉及殺妻。家暴問題，再次響起警號。

今年倫常兇案造成28人死亡

回望今年發生的17宗倫常兇殺案，比去年多出5宗，上升41.6%，共造成28人死亡，當中有十宗為殺妻案。踏入中年，上有高堂下有妻兒，面對生意失敗的壓力，有丈夫殺妻兒後再自殺。1月14日，一名42歲韓藉姓金男商人，疑因生意失敗走投無路，於九龍站上蓋The Ritz-Carlton酒店，涉以利刀割喉殺死42歲妻子及6歲兒子。惟韓藉男子於4月16於荔枝角收押所以床單上吊自盡。

疑因家中瑣事爭執 殺妻後藏屍數日

香港大學副教授張祺忠涉嫌殺妻被捕轟動全港。8月20日，張祺忠向警方報稱53歲的妻子陳慧文失蹤，警方調查後，發現陳並未有離開大廈，揭發張於報稱陳失蹤後的兩天，利用板車將一個大木箱運走。至28日，警方突擊搜查張位於港大的辦公室，發現一個木箱，打開後發現一個軟身行李箱，行李箱內藏有一具頸上纏有電線的女性屍體。張被控一項謀殺罪。

感情糾紛 引發殺機

多宗殺妻案陸續發生，11月28日，石硤尾南山邨南樂樓一名57歲姓羅男子與其40歲姓黃的妻子，疑因感情糾紛，丈夫涉用生果刀刺其妻子背部，黃送院後不治，遺下一對兒子。12月5日，華富邨一對夫婦疑因公屋戶籍問題而起爭執，一名64歲的男子疑用鐵筆襲擊其63歲的妻子後，再於客廳上吊自盡亡，死者的女兒揭發，一度哭崩。

八成家暴受害者為女性

根據社會福利署數據顯示，2018年1月至9月期間，有呈報的虐待配偶/同居情侶個案數字共2213人。當中，有1802名受害人為女性，佔總數81.4%；有1769人受到身體虐待，佔79.9%；而被丈夫虐待的有1311人，佔59.2%。比例上，今年首9個月的數字與2017年全年數據大致相若。去年全年的個案數字為3128人，其中受害人為女性、受到身體虐待、被丈夫虐待的數字分別佔總數84.1%、77.7%、59.4%。

香港婚姻及家庭治療協會督導、宏恩基督教學院心理學系副主任黃葉仲萍（左）指，現時本港的離婚率超過40%。（黃偉民攝） 夫婦間要不斷磨合 學習接受對方 婚姻及家庭治療師、宏恩基督教學院心理學系主任教授陳俊雄稱，世界上沒有一段完美婚姻，而所有婚姻都是在未知中探索。即使結婚已久的夫婦，仍需不斷彼此磨合，學習接受。「成長過程中，每人的態度、視野都不停改變同擴闊，性格都一樣，所以需要不斷學習接受對方。」如果二人磨合不成功，彼此疏離，多個問題未能解決，離婚也許是個出路。

婚姻及家庭治療師、宏恩基督教學院心理學系主任教授陳俊雄稱，世界上沒有一段完美婚姻，而所有婚姻都是在未知中探索。（黃偉民攝） 衝動有先例 應學懂保護自己 不過他提醒，如要商量離婚時，要注意伴侶是否一個性格衝動的人。「有處理緊離婚嘅夫婦都可能會出現爭執，繼而動武，其實呢啲都有跡可尋。衝動個性多數有先例，好少第一次就會即刻斬人、殺人。如果要提防佢同埋保護自己，就要分開傾，或者搵第三方，如朋友、專業人士在場，唔好自己冒險。」他補充指，有研究顯示，家暴個案中，普遍為男性傷害女性較多，而被害女性亦有機會患上創傷後遺症及情緒受困擾。 社會支援、教育不足 陳俊雄以加拿大為例，如在當地發生家暴，當地會即時處理，如禁止施暴者回家、禁止施暴者於被虐者的200米範圍內出現及施暴者必須定時出席治療等程序。不過他指，如在香港出現以上情況，事主只需填寫有關表格，如需實施禁制令，事主必須自行申請。

2018年倫常慘案事件簿：

+ 13 + 12 + 11

1月6日： 5歲女童陳瑞臨被親父繼母虐打致死，身上有30多處新舊傷痕。

1月14日： 42歲韓籍男子疑生意失敗，與妻子及兒子來港旅遊期間，於酒店將用刀割破妻子及兒子頸喉，妻兒死亡，男子被捕。

1月14日：66歲男子於屯門龍逸邨康龍樓單位內用刀殺死妻子後，再跳樓自殺。

2月27日：一名45歲女子，疑不捨因生意失敗上吊身亡的丈夫，與9歲兒子，在私家車上燒炭自殺，兩人當場死亡。

3月18日：52歲外婆於灣仔駱克道一間時鐘酒店內，以背囊帶勒斃患有過度活躍的6歲外孫。

4月8日：尼泊爾裔男子向父親借錢不遂，涉嫌以菜刀弒父。

5月31日：大圍隆亨邨一名男子懷疑妻子另結新歡，涉以通渠水潑妻面後，在走廊跨過欄杆跳樓亡。

6月18日：一名23歲的女子，以刀刺殺父母後，以氦氣袋笠頭自盡，留下遺書指自己患長期濕疹生不如死。

6月26日：44歲女子相約家中長輩到太古城酒樓商討遺產分配問題，疑有人不滿，於鰂魚涌公園用槍向兩名阿姨及兩名舅父射擊，導致兩死兩傷。

7月24日：油塘邨一名未婚媽媽，在家中以利刀𠝹頸及雙手自殘，其後將2歲半幼子掟落街，再跳樓亡。

8月7 日：一名44歲的單親媽媽，相擁其7歲的女兒，於房間內燒炭自殺，兩人被發現時已死亡。

8月23日：一對夫婦吵架，20歲妻子遺下3個月大的女兒及40歲丈夫，便離家出走，三日後返家，發現女兒倒斃床上，而丈夫失去蹤影。

8月29日：港大教授張祺忠殺妻後報警稱妻子失蹤，再用巨型木箱藏妻子屍體，運至港大黃克競樓辦公室，警方查案發現有可疑，始揭發案件。

9月26日：上環一名任職保安員的男子，涉用刀襲擊妻子後，跳樓自殺亡。兩人婚姻亮紅燈並有金錢糾紛。

11月28日：南山邨一名57歲男子涉以刀弒妻，他涉嫌謀殺被捕，兩人疑出現感情糾紛。

12月5日：一對夫婦疑因公屋戶籍問題起爭執，64歲丈夫涉嫌以鐵筆襲擊63歲妻子，其後於客廳上吊自盡亡。

12月6日：一名26歲保險經紀疑因財困，往屯門寶田邨找65歲父親借錢不遂，以利刀插頸弒父，再由屯門運屍往香港仔華富邨舊居，棄屍大海。泳客發現浮屍後，始揭發弒父案。