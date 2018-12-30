【重訪泰少足】還願於神　野豬爸爸削髪出家　紀念館悼救人英雄

今年6月底，13名野豬隊成員被困洞穴多天，生死未卜之際，專家軍隊在救人，網民在落力集氣。 泰國人Tod，一名電器推銷員，沒有開山劈石的本領，無法獨力勇闖洞穴救人，只得呆在睡美人洞前，向洞穴女神Nang Non許願，祈求睡美人保佑13人平安歸來。 他是被困野豬隊少年Titan的父親。 12月中旬，距野豬隊全體獲救後五個月，Tod離開工作崗位，來到清萊巨蠍寺履行承諾報答神靈，剃髮出家為僧15日。

Tod在清萊巨蠍寺剃髮出家。 （蔡正邦攝）

清萊巨蠍寺是12名野豬隊成員剃髮出家為僧的地方（其中一少年為基督徒，並無參與），以紀念殉職的前海豹部隊潛水員Saman Kunan。這裏也是Tod出家的寺廟。12名少年為悼念亡者而落髮，今次Tod為生者還願而出家。

出家15日

記者踏足巨蠍寺正門，聽到一個售賣野豬隊T-shirt、海報紀念品的攤檔傳來討論聲，攤檔內數名中年婦人正在談論Tod出家之事，因為Tod是野豬隊成員父母親中，唯一一個出家還願的人。Tod出家是當日廟中大事。巨蠍寺正中的空地，身穿白衫白褲、頭髮及眼眉剃得一乾二淨的Tod，正環抱着一隻啡色豬公仔，在悠然踱步。他很安靜，有點靦腆，但神情堅定，因為當日下午他將出家為僧，為期15日。

儀式開始，Tod按儀式圍繞佛堂轉圈。 （蔡正邦攝）

野豬爸爸盼兒子足球員

Tod是在清萊城中擔任知名電器品牌的推售員，他見記者及翻譯上前攀談，便看看掛在攤檔前的野豬隊海報，伸出手指點出其中一個少年。他的兒子Titan是被困成員中年紀最少的一個，只有12歲。談到Titan，Tod總是笑咪咪，一臉慈父的溫柔，他說Titan喜歡曼聯，熱愛踢波腳法也不錯，期望他將來可以成為一名足球員。

洞穴守候感無助 向洞穴女神許願

回想當日野豬隊被困洞穴，各地專家雲集清萊參與救援行動，全球網民積極集氣之際， 作為父親，Tod反而無事可做，仿似局外人，只能在洞穴外靜待一個禍福難測的結局。也許在無助的時候，人總需要有所依靠。於是他向洞穴女神Nang Non許願，祈求13人平安出生天。猶幸洞穴傳出來的是一片佳音。他認為是神靈回應了他的訴求，他的兒子失而復得，所以決定出家15日還願。

Tod在男親友見證下受戒唸經，進行出家儀式。 （蔡正邦攝）

泰國男性短暫出家屬平常事

離開工作崗位半個月，不怕老闆不滿意？翻譯表示，泰國男性短暫出家屬尋常事，部份公司的老闆願意給予有薪假，支持員工短暫出家。而且野豬隊被困，是全球關注的新聞，Tod為家人還願祈福，問題不大。

男親友見證下受戒唸經 換一襲橙色袈裟

當日下午3時許，Tod隨僧人下山，到一座佛堂前作準備。出家儀式舉行前，Tod與兒子Titan及一眾親友拍照留念，現場洋溢溫馨與感動，就連野豬隊教練Ekkapol Chantawong也到場支持。儀式開始前，Tod簽署一份文件，按儀式圍繞佛堂轉圈，隨後步入佛堂，在男親友見證下受戒唸經，換上一襲橙色袈裟，正式完成出家儀式。

翌日在巨蠍寺附近，記者重遇Tod，他說出家第二日主要唸經打掃，心情平靜。

翌日在巨蠍寺附近，記者重遇Tod，他說出家第二日主要唸經打掃，心情平靜。 （蔡正邦攝）

巨蠍寺旁紀念館悼殉職英雄

據知巨蠍寺正門旁售賣紀念品的攤檔是由寺廟設置的，售賣紀念品的收入將用來支援野豬隊成員的生活開支及學業。倘若野豬隊成員的父母失業，也可在此打理攤檔，賺取少許薪金。而巨蠍寺一街之隔，興建了一個紀念館悼念殉職的前海豹部隊潛水員Saman Kunan，一踏入正門可見到一座祭壇，正中放着Saman的相片，館內有Saman生前的照片，以及大量救援剪影。據知紀念館成立至今約三個月，由僧人打理。而紀念館下層將成立一個博物館，講解整個救援行動過程，採訪當日僧人和工人正落力裝修、佈置，仍未能看到展品。