【2018回顧・突發篇】廿真槍流入　開槍殺人公園喋血　槍源大追蹤

警槍，在執法者手中鳴響，為的是抓捕可疑人、追截可疑車，今年不少警員開了執勤的第一槍。黑槍，落在危險人物手中，卻可能掀起腥風血雨。其中一支不明來歷的手槍，今年在太古城鰂魚涌公園連轟，子彈橫飛，導致大家族兩死兩傷，槍手詹心桀被捕。緊接再揭發三宗藏真槍案，今年警方已檢獲最少20支真槍，情況令人關注。究竟黑槍何處來？專家分析，歐美、東南亞、南亞，甚至近至台灣及內地，皆可能是供應源頭。而偷運來港的渠道，極大可能是海關人員眼皮底下獲放行的空運郵包。

槍擊案過後，今年11月，五姨詹小慧成為外婆的遺產管理人。(資料圖片)

南豐新邨的外婆單位，記者嘗試透過大廈地上對講機致電單位，但無人應機。(林振華攝) 悲劇源於外婆祖屋 倖存五姨任遺產管理人 為了家族財產，不惜開槍殺人？今年六月發生的太古城槍擊案，源於千萬祖屋爭產風波。這個南豐新邨的單位，業主為過世的外婆莊禮玉，據悉原由四舅父詹鎮基作為遺產執行人，但詹鎮基在槍擊案中被轟頭喪命，故案發後約四個月，即今年11月，正式改由在槍擊案受傷的五姨詹小慧成為遺產管理人。單位至今仍懸空未售出。記者嘗試透過大廈地上對講機致電單位，但無人應機。 同任兄長遺產管理人 四個月內極速賣樓 無獨有偶，詹小慧在9月獲委任胞兄詹鎮基的遺產管理人，同月立即將兄長於1989年購入的康怡花園頂層複式單位連番劈價放售，當時以2,300萬元放售，至10月減至2,000萬元，直至12月初劈至1,780萬元成交，累劈520萬元。 二姨及四舅死亡，二舅和五姨受傷，姨甥女詹心桀被控以兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪名。她出庭應訊時情緒冷靜，眼望前方，曾低頭皺眉數次，對所有控罪皆平靜地回答「明白」。究竟用於殺害兩名長輩的手槍從何而來？詹拒絕透露行兇的槍械來源及其職業。案件押後至明年1月23日再訊。真相，仍有待揭曉。

太古城槍擊案發生後（圖為槍擊案現場），警方再揭發三宗真槍案。（資料圖片）

黑槍流入主要靠拆件郵寄

緊接着全城轟動的太古城槍擊案，警方再揭發三宗真槍案，今年截至十月合共檢獲20支真槍。黑槍來源再度引起關注。有資深槍械專家指出，黑槍流入本港主要靠拆件郵寄，或由不法之徒偷運入境，前者最為普遍。海關在空運郵件中心難以逐件郵包檢查，難免有漏網之魚。他指亦有較特殊的運槍手法，例如五度藏槍被捕的老槍癡劉以禮任職工業潛水員，在1999年曾承認用氧氣樽和風煤樽偷運槍支入港。

源頭一﹕巴、菲兩國地下兵工廠

今年7月，警方檢獲一支手槍及裝有兩子彈的彈匣。專家懷疑是來自巴基斯坦兵工廠。(資料圖片) 巴基斯坦邊境小鎮 七成人口仿製槍械 黑槍來源地有機會是巴基斯坦、菲律賓等國家。專家表示，巴、菲兩國皆有「地下兵工廠」，槍械技師以簡陋的工具，參照實物進行仿製，大量生產槍械，製槍技術父傳子承。其中巴基斯坦與阿富汗接孃的邊境小鎮達拉亞當凱爾(Dara Adam Khel)，七成人口以手工仿製槍械，以前蘇聯輕武器為主。而菲律賓宿霧省達瑙市郊亦有兵工廠仿美製左輪等。「兵工廠」槍械以黑市現金交易後，流向全國、甚至其他國家。 今年7月，深水埗麗閣邨兩名被捕孟加拉人身上發現的手槍，並無任何廠名，無生產來源地，但專家懷疑是來自巴基斯坦兵工廠，「手工可以睇得出，又冇序列號。」專家坦言，擔心兵工廠「工匠」來港製作槍械。

源頭二﹕台灣玩具槍改裝、水貨客走私來港

今年7月警方在深水埗通州街橋底檢獲的霰彈槍，該槍由內地運來香港。(資料圖片) 而緊密相連的兩岸三地，黑槍亦暗地流竄。專家指，台灣有公司出產材質甚佳的玩具槍，外型及材質與真槍接近，有報道指當地人改造槍管、撞針，可發射真子彈，香港亦有出售該款玩具槍，惟幸該專家指不曾聽過有港人改槍犯案。而香港與內地一河之隔，屢有青少年為賺快錢走私仿製槍回內地被捕，相對地，亦有人私藏真槍闖關來港，其中一宗便是今年7月警方在深水埗通州街橋底檢獲的霰彈槍，翻查法庭紀錄，該槍由內地運來香港，案件至今共四人被捕。

源頭三﹕歐美國家郵購槍械配件寄港

由警方檢獲的警方在劉以禮家中檢獲大批槍械，當中一支是裝設有瞄準器的Glock 17手槍，是自家組砌。(資料圖片) 黑槍流動不受地域所限，歐美也是「供應點」。開放公民持槍合法化、被譽為自由國度的美國，其實買槍殊不容易，要有冷靜期及通過中央系統審核背景，但專家指，立心不良者仍可繞過「制度」買槍，再由朋友拆件寄來香港。而今年十月，警方追查海關一宗郵包槍械組件案，搗破藏有懷疑槍械組件的荃灣迷你倉，拘捕一名姓陳32歲男子，據悉他是槍械發燒友，向歐美地區郵購槍械配件寄港，再在網上出售或作收藏之用。警方根據他的通話紀錄，鎖定與其有聯絡的老槍癡劉以禮，他同樣涉無牌藏槍被捕。

葉繼歡被通緝（左）的圖片。（資料圖片）

黑槍變遷 由劫匪架生變為愛好者收藏品

黑槍是否再度氾濫，抑或由始至終不曾消失？香港的70至90年代黑槍可謂無處不在。當年越戰快將結束，美製槍械流入香港；本地玩鎗愛好者北上向內地村落買槍；省港旗兵改裝蝴蝶牌起步槍或攜黑星手槍來港犯案；葉繼歡拿中國複製版本的「五六式衝鋒槍」打劫……九七之前，香港黑槍氾濫成災，該專家說，近年大陸市道興旺後，少人來港鏗而走險，持槍犯案數字減少，黑鎗看似消失於普羅大眾面前。事實上，槍械只是隱其身影，走進收藏家的櫥櫃中，多次有著名「鎗王」涉藏真鎗或走私槍械被捕，卻未在社會響起警號。直至今年多宗轟動的真槍案件發生，人們才驚醒，槍並不遙遠，只是人與槍械文化太疏離。

專家續稱，由於海關無法逐一檢查包裹，故難以堵塞槍械郵包的漏洞。他認為「人的因素大於物件本身」，應由教育宣傳著手，讓市民、槍械愛好者更了解非法藏槍及走私槍械的嚴重性。

太古城槍擊案中，被告被控以手槍射擊四人，導致兩死兩傷。(資料圖片)

海關查獲真槍數逐年減 今年僅四宗

根據海關提供數據，由2014年至2018年11月，海關共查獲125宗涉及懷疑火器及彈藥，數字逐年減少，而今年1月至11月更只錄得四宗。所有案件已通報警方跟進。

海關發言人指出，海關採取多管齊下的策略和措施堵截走私活動。海關以情報主導及風險管理，配合搜查犬和運用先進查驗科技，於出入境管制站、進出口船隻及郵局，抽查貨物、郵包、旅客及其所攜帶的行李。海關並與本港、內地及海外相關執法部門，以及本港快遞營運商及香港郵政保持緊密聯繫，加強情報交流及適時採取聯合行動，打擊走私受管制物品的活動，包括槍械。海關又指，一直留意走私趨勢，亦會持續不斷檢視執法策略，繼續加強把關工作，應對任何槍械走私活動。

警方今年檢真槍20支 五年之冠

警方接獲涉及真槍的案件宗數及檢獲真槍數目，過去五年間，除了2017年外，每年皆有數宗個案，而今年截至十月則有四宗，檢獲的真槍數目為20支。警方表示，香港對槍械管制嚴格，任何人如欲合法管有槍械及彈藥，必須獲警務處處長批准及取得相關牌照，並遵守相關的使用、儲存和運輸等規定。



警方與其他執法部門，包括海關，致力防止及減低非法槍械在港出現的機會及風險。警方會與相關政策局、執法部門，以及內地和海外的執法機構保持緊密聯繫及情報交流，並全力調查任何涉及槍械的案件及情報，以確保社區及市民的安全。

今年四宗真槍案件﹕

2018年6月26日，太古城鰂魚涌公園發生槍撃案，圖中紅衣者為44歲被告詹心桀。(資料圖片) 6月26日﹕太古城鰂魚涌公園​槍撃案 44歲被告詹心桀在上址與親友商討外婆遺產分配問題，有人取出手槍向四人開槍，導致二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲）死亡，二舅父詹前駒（72歲）及五姨詹小慧（60歲）受傷。

+ 5 + 4 + 3

警方截查被告陳東榮，發現一支霰彈槍及7發子彈。(資料圖片) 7月21日﹕深水埗通州街公園發現霰彈槍 警方在深水埗通州街公園天橋底截查56歲陳東榮，發現一支霰彈槍及7發子彈，其中一發子彈已上膛，他被控一項「無牌管有槍械及彈藥」罪。警方再於23日及24日拘捕兩男一女，分別是謝偉強（47歲），被控「協助及教唆無牌管有槍械及彈藥」罪；蘇志雄（53歲）被控「無牌管有彈藥」罪；以及李小紅（38歲），被控「企圖無牌管有槍械及彈藥」罪。據悉，有關槍械從內地運到香港。

7月26日，警方檢獲手槍，翌日警員搜索花槽。(資料圖片) 7月26日﹕警方截查兩孟加拉男檢手槍 警方在深水埗麗閣邨附近截查兩名孟加拉男子，兩人反抗，最終被制服。警方檢獲一把手槍及一個裝有兩顆子彈的彈匣。

劉以禮是槍械迷，亦有多部四驅車停放在其寓所前，惟大多已塵封多年。(資料圖片) 10月24日﹕劉以禮涉藏19槍及近2,000子彈 警方「O記」接獲海關通知，指一批到港包裹內藏有懷疑槍械組件。警方於24日在荃灣一迷你倉拘捕陳雋傑（33歲），在倉內及其背包檢獲共108件懷疑槍械組件。警方根據其手機通訊資料，翌日在劉以禮（70歲）的西貢躉場單位檢獲19枝槍及1,973粒子彈等物品照。劉以禮以往曾四度干犯槍械相關罪行，被判罰款及坐監。至27日，警方在西區一單位檢10粒懷疑子彈，一名39歲姓袁男子被捕。