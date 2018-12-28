【劉德華演唱會】個唱腰斬歌迷稱擔心多過唔開心　黃牛黨出現收飛

劉德華「My Love Andy Lau劉德華World Tour」今日(28日)進行到第14場，今晚開場不久後，劉德華因喉嚨痛，在醫生勸籲下，宣佈暫停演出。有歌迷稱，開場第一首歌已覺得華仔聲音不妥，對於演唱會暫停，歌迷稱，「擔心多過唔開心」，希望華仔能早日康復。《香港01》記者於場外發現，有疑似黃牛黨向離場的歌迷回收門票。

兩名女歌迷希望華仔早日康復。（余睿菁攝）

散場後，一度有近40名歌迷於紅館外的停車場出入口等候，希望能見到華仔，惟有保安提醒，華仔已離開紅館，回家休息。歌迷事後依依不捨地離場。

兩名姓邵的女粉絲稱，自己買了4場演唱會的門票，今日開場第一首歌已察覺華仔聲音有異，不久後華仔便出來宣佈要暫停演唱會。其中一名歌迷指，聽到華仔宣佈時，已替對方擔心，「好大聲同佢講，你休息啦，唔緊要。你唔休息，前面嘅路你點行呢？」問及會否因演唱會取消了而不快，她們指，「擔心多過唔開心。」問及她們有什麼話要對華仔說，兩人不約而同希望華他「快啲好返。」

大會發聲明提醒今晚的觀眾保留演唱會門票，主辦機構將盡快公佈有關後續安排及退票事宜。

疑似黃牛黨向歌迷回收門票

演唱會宣佈暫停後，歌迷陸續離場，記者現場觀察到，紅館外有至少3個懷疑黃牛黨的人士，不斷問觀眾回收門票，惟未見有歌迷理會他們。記者上前詢問其中一名疑似黃牛黨，對方聲稱，因自己買不到門票，所以前來收票作為紀念。